Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor

Türkiye’de sadece Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengo hasadı başladı. Normalde temmuz ayında başlayan hasat bu yıl yaşanan kısmi kuraklık nedeniyle bir ay erken başladı.

Tuzlanarak tüketildiği gibi salatası ve turşusu da yapılan şelengo, nisan ayının sonlarında ekiliyor. Yaz sonunda hasadı yapılan şelengonun acı olanlarının şifalı olduğuna inanılıyor.

45 derece sıcağın altında sabah erken saatlerde toplanan şelengonun kısa sürede tüketilmediği taktirde tadı bozuluyor.

Ailesiyle tarlaya gidip şelengo toplayan Hakan Zencirci, “Dışı karpuz, içi kavuna benzeyen şelengo sadece Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yetişiyor. 45 derece sıcağın altında topluyoruz. Sıcağa dayanıklıdır. Bu yıl fiyatları yüksek bekliyorduk ama kilosu 3 liraya satılıyor. Emeğimizin karşılığını vermiyor. Sabah erkenden saat 05.00’da kalkıyoruz. Saat 07.00’a kadar hal pazarına yetiştirmemiz lazım yoksa ürünümüz çöpe gider. Zaten bunun iki günde tüketilmesi lazım, tüketilmezse çöpe gider. Ürünü yetiştirerek ailemize katkıda bulunuyoru” dedi.

Tarladan toplanan şelengo torbalara konulduktan sonra hal pazarına götürülerek satılıyor. (İHA)