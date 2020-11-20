Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağara üretime geçti!

Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen Divle obruk peynirine son yıllarda talep arttı. Mağaradan çıkartılmadan yüzde 80'i satılan peynirin daha fazla üretilmesi için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan diğer mağarada da üretime başlanılacak.

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde, nisan-mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıyor. Ardından da 36 metre derinliğindeki Divle obruk mağarasına konuluyor.

Peynirler, yaz-kış ortalama sıcaklık derecesi 7 ve nem oranı da yüzde 99 olan mağarada eylül-kasım ayına kadar olgunlaşması için bırakılıyor. Olgunlaştıktan sonra da çıkartılıp, satılıyor.

FRANSIZLARIN ÜNLÜ PEYNİRİNE RAKİP OLARAK GÖRÜLÜYOR

Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü rokfor peynirine de rakip olarak görülüyor.

Peynirin sahtelerinden ayırt edilmesi için bu yıl barkot sistemi uygulandı.

Yılda 40 ton üretilen ve kilosu 130 liradan satılan peynire her geçen gün talebin artması üzerine kapasitenin artırılması için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanacak.

Divle köyü muhtarı Tacettin Durna, yeni kullanılacak mağaranın 15 ton kapasiteye sahip olduğunu ve İl Özel İdaresi’nin desteğiyle mevcut mağaradaki şartların oluşturulduğunu ifade etti. (DHA)