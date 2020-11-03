Doğada kendiliğinden yetişiyor, şifa dağıtıyor

Yozgat'ta dere kenarları gibi sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, başta böbrek hastalıklarının tedavisi olmak üzere şeker ve tansiyon hastalarına şifa dağıtıyor.

Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyvelerini toplayan vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde halk arasında böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılan gilaburu meyvesi, yöre halkının da geçim kaynağı haline geldi.

Gilaburu meyvesi, özellikle böbrek taşı olan hastalar ile tansiyon ve şeker hastalarınca çok rağbet görüyor.

Yılda ortalama 30 ton üretimi yapılan gilaburu meyvesinin kilosu 7 liradan gilaburu meyvesinin suyunun litresi ise 25 liradan satışa sunuluyor.

Gilaburu üreticisi Şahin Şahin, “Gilaburu, böbrek kumu ve taş düşüren hastalar için çok faydalı bir bitkidir. Bu bitki sonbahar aylarında toplanır ve bidonlara konularak salamura yapılır. Bir kış boyu kapalı bir yerde bekletilir ve daha sonra suyunu sıkarak meyve suyu haline getiririz” dedi. (İHA)