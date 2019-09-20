Domates çorbası nasıl yapılır? İşte domates çorbası tarifi

Tüm yazı buz gibi ve birbirinden lezzeti soğuk çorbalarla geçirdik. Ayran aşı, pancar, ya da nane çorbası ile içimizi ferahlattık. Ancak artık yazın o kavuran kavası yerini serin bir sonbahar esintisine bırakmışken özellikle de akşamları sofralarınızda sıcak bir çorba görmek isteyebilirsiniz. Bunun için size şahane bir tarif hazırladık. Taptaze, mis gibi domateslerle hazırlayabileceğiniz domates çorbası yemeğe başlarken tüm iştahınızı kabartacak. İşte domates çorbası malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Domates çorbası malzemeleri

– 5 domates (büyük boy)

– 2 kaşık un

– 1 kaşık teryağı

– 4 bardak su (tercihen et suyu)

– 1 bardak süt

– 1 bardan kaşar peyniri (rendelenmiş)



Domates çorbası yapılışı

Öncelikle derin bir tencerenin içinde tereyağını eritin. Ardından un ile birlikte kavurun. Kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra üzerine rendelediğiniz domatesleri ilave edin. Yaklaşık 5 dakika kadar da bu şekilde çevirdikten sonra üzerine et suyu ekleyin. Kesilmemesi için önceden ısıttığınız sütü yavaş yavaş ilave edin. 15 dakika kadar bu şekilde pişirin. Sonra blenderdan geçirin. Kaşar serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.