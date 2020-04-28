Domates çorbası nasıl yapılır? İşte en leziz sütlü ve salçalı domates çorbası tarifi…

Domates çorbası nasıl yapılır? İşte en leziz sütlü ve salçalı domates çorbası tarifi…

Genellikle yaz aylarında daha fazla tüketilen çorbalardan biri olan domates çorbası mutfakların vazgeçilmezleri arasındadır. En hızlı ve lezzetli şekilde çorba yapmak isteyenler sütlü ve salçalı domates çorbası tarifine haberimizden erişebilir, gerekli malzemeleri görebilirler. İşte domates çorbası tarifi...

Birçok kişinin favori çorbalarından olan domates çorbasının en kolay, hızlı ve lezzetli yapılış tarifini haberimizde sizler için derledik. Ramazan ayında da sıkça tüketilen domates çorbasını sütlü ve salçalı olarak yapmak mümkün. Peki domates çorbası yapımı için gerekli malzemeler neler? Domates çorbası tarifi nedir?

DOMATES ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 yemek kaşığı zeytinyağı (30 gr bitkisel margarin de kullanabilirsiniz)

2 tepeleme yemek kaşığı un

3 tepeleme yemek kaşığı domates salçası

2 adet orta boy domatesin rendesi

5 su bardağı soğuk su

2 su bardağı soğuk süt

1 adet tavuk bulyon tablet (4 çay kaşığı toz bulyon da kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı tuz, karabiber 4 çay kaşığı kuru nane

(Üzerine) 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

NOT: Hazırlanış süresi: 45 dakikadır ve 8 kişiliktir.

TARİFİ

Tereyağını eritin ya da zeytinyağını orta boy bir tencerede ve orta ısılı ateşte kızdırın. Unu tencereye aktarıp tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Böylece unun kokusu çıkacaktır.

Tencereyi ocaktan alıp domates salçasını ve varsa rendelenmiş domatesi ekledikten sonra soğuk suyu yavaş yavaş eklemeye başlayın. Suyu eklerken malzemeleri tel çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ederek pürüzsüz hale getirin.

Daha sonra sütü, isterseniz hazır tavuk bulyonu, tuzu ve karabiberi de aktarıp tencereyi tekrar ocağın üzerine koyduktan sonra karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Çorba kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alıp üzerine kuru nane serpin. Çorbayı servis tabaklarına aldıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar ekleyip servis yapın. Tercihe bağlı olarak kruton ekmek de kullanabilirsiniz. Çorba dinlendikçe katılaşacaktır. Çorbanızın koyu ayran kıvamında olması başarıya ulaştığınızı gösterecektir.

Afiyet olsun.