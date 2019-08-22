Domates kaç kalori? Domatesin besin değerleri ve kalorisi

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de domatestir. Peki bir kase domates kaç kaloridir? 100 gram domatesin kalori miktarı ve domatesin besin değerleri haberimizde...

Domates hem meyve hem de sebze olarak kabul edilir ve özellikle Akdeniz bölgesinde, mutfakların ayrılmaz bir parçasını oluşturur . Günlük domates tüketimi, yiyeceklerin tadını zenginleştirmenin yanı sıra sağlığa büyük bir destek sağlar. Domatesi makarna, pizza, ketçap ve çeşitli içecekler gibi farklı yiyeceklerde bulabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde yetiştirip büyüdüğü için harika bir gıda kaynağıdır ve bu da domateslerin birçok ulus için temel bir gıda olmasının en büyük nedenidir. Bilimsel adı Solanum lycopersicum’dur. Peki domates kaç kaloridir? İşte domatesin besin değerleri…

DOMATES KAÇ KALORİDİR: 100 gram domates yaklaşık 32 kaloridir.

DOMATESİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram domateste bulunan besin değerleri

Su: 89.44 g

Enerji: 32 kcal

Protein: 1.64 g

Toplam lipit (yağ): 0.28 g

Karbonhidrat: 7.29 g

Lif: 1.9 g

Toplam şekerler: 4.4 g

Kalsiyum: 34 mg

Demir: 1.3 mg

Magnezyum: 20 mg

Fosfor: 32 mg

Potasyum: 293 mg

Sodyum: 186 mg

Çinko: 0.27 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 9.2 mg

Tiamin: 0.08 mg

Riboflavin: 0.05 mg

Niasin: 1.22 mg

B-6 Vitamini: 0.15 mg

Folat, DFE: 13 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 11 µg

A Vitamini, İÜ: 215 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.25 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 5.3 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.11 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg