Domates salçası kaç kalori? Domates salçasının besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki yemeklerimizden eksik etmediğimiz domates salçası kaç kaloridir? Domates salçasının besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de domates salçasıdır. Birçok yemeğe lezzetli bir katkı olan domates salçası, birçok sağlık yararına sahip, vitamin, mineral ve likopen kaynağı olan domates salçasının besin değerleri ve kalorisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

DOMATES SALÇASI KAÇ KALORİDİR: 100 gram domates salçası yaklaşık 82 kaloridir.

DOMATES SALÇASININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram domates salçasında aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 82 kcal

Toplam Yağ: 0,5 g

Doymuş Yağ: 0,1 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0,2 g

Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 59 mg

Potasyum: 1.014 mg

Karbonhidrat: 19 g

Lif: 4,1 g

Şeker: 12 g

Protein: 4,3 g

A Vitamini: 1.525 IU

C Vitamini: 21,9 mg

Kalsiyum: 36 mg

Demir: 3 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0,2 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 42 mg