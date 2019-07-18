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Domatesli karışık tost nasıl yapılır? İşte domatesli karışık tost tarifi…
Domatesli karışık tost nasıl yapılır? İşte domatesli karışık tost tarifi…
Domatesli karışık tost tarifi, kısıtlı zamanda hızlıca hazırlayabileceğiniz son derece lezzetli ve tok tutan bir tariftir. Bir kahvaltı veya ara öğün lezzeti için aranan tüm özellikleri bulabileceğiniz domatesli karışık tostu sevdikleriniz de çok beğenecek. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde açlığınızı hızlıca yatıştırabilirsiniz. İşte domatesli karışık tost tarifi...
Sozcu.com.tr
Gurme 18 Temmuz 2019 - 14:43

Çabuk hazırlanan ve tok tutan yiyecekler yaparken aynı zamanda son derece de lezzetli olmasına özen gösteririz. Bu yüzden domatesli karışık tost tarifi tam aradığımız lezzet olabilir. İşte domatesli karışık tost tarifi malzemeleri ve yapılışı…

DOMATESLİ KARIŞIK TOST İÇİN GEREKEN MALZEMELER 

Domates
Tost ekmeği
1 yeşil biber
Kaşar peyniri
Beyaz peyniri
Biber salçası
Tereyağı
Sucuk
Amerikan salatası

DOMATESLİ KARIŞIK TOST TARİFİ

Öncelikle tost makinesini ısıtıp ekmekleri içine koyun. Biraz ısıttıktan sonra biber salçasını sürün, üzerine de beyaz peyniri sürün. Domatesleri ince ince dilimleyip ekmeye koyun. Amerikan salatasından da biraz ekledikten sonra kaşar peynirini koyun. Biberleri de ekledikten sonra ekmeklerin dış tarafına hafifi erimiz tereyağını sürün ve tost makinesine koyun. Ekmeklerin dış tarafı kızardıktan sonra alabilirsiniz.
Afiyet olsun.

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Son güncelleme: 14:44 - 18.07.2019
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