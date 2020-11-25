Donması kalite kriteri sayılmıyor… Gerçek zeytinyağı anlaşılır?

Zeytinyağında donma noktasının kalite kriteri olmadığını belirten uzmanlar, "Zeytin yağının daha kaliteli olduğunu veya daha kalitesiz olduğunu donmayla anlayamayız" dedi. Peki, gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytinyağında donma noktasının kalite kriteri olmadığını ve bilinenin aksine en güzel kızartmalık yağın zeytinyağı olduğunu ifade etti.

ZEYTİNYAĞI İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Edremit Körfezinde zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi devam ediyor. Bölgenin kalitesi ve nefaseti ile tanınan zeytinyağları ise raflarda yerini almaya başladı.

Birçok tüketicinin yanlış bilgiler ile zeytinyağı tükettiğini ifade eden öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, kaliteli zeytinyağı hakkında şunları söyledi:

* Zeytinyağının özellikle donma kısmı bize de çok geliyor. Zeytinyağının donma sıcaklığı, 8 derecelerden itibaren kristalleşmeyle başlar, eksi 30-35’lere kadar düşebilir. Bu yüzden buzdolabına koyduklarında zeytin yağının donması, zeytinyağında kalite kriteri değildir.

* Zeytinyağının daha kaliteli olduğunu veya daha kalitesiz olduğunu donmayla anlayamayız. Böyle bir şey söz konusu değildir.

* Kimyasal özelliklerine ve duyusal özelliklerine bakarak biz zeytinyağının gerçek veya saf olduğunu ve kaliteli olduğunu anlayabiliyoruz.

* Bir başka yanlış algı da, ‘Zeytinyağından kızartma yapılmaz.’ Zeytinyağından çok güzel kızartma olur. Çünkü zeytinyağı sıcağa karşı en dayanıklı yağlardan bir tanesidir. 240 santigrat derecelere kadar çıkan bir dumanlanma noktası söz konusudur.

* Evlerimizde güvenle kızartmalarda zeytinyağı kullanılabilir. Kesinlikle yanlış algılara, market raflarında gördükleri reklamlara aldanmasınlar. Zeytinyağı en güzel kızartmalık yağlardan bir tanesidir. (İHA)