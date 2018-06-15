Dördüncü kuşaktan gelen dondurma

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Formülü kuşaktan kuşağa aktarılan dondurma, tamamen doğal malzemelerden yapılıyor. Dördüncü kuşaktan dondurmacı olan Erhan Osmanoğlu, meyveleri kendi eliyle seçiyor, hiçbir katkı malzemesi kullanmıyor. Özellikle yaz aylarında, hem çocuklar hem de yetişkinler için vazgeçilemeyen bir tatlıdır dondurma. Bunaltıcı sıcak havalarda, serinletir bizleri. Lezzeti kadar besin değeri yüksektir. Sağlığa birçok faydası vardır. Bu nefis tat, Roma'dan tüm dünyaya yayılmış. İtalya'ya yakın olan Balkan ülkelerinden gelen göçmenler sayesinde ülkemize taşınmış. Özellikle Makedonya dondurma çeşitlerinde hep önde olmuş. Hatta karışık dondurma, Makedon dondurma olarak bilinir olmuş.

HIRVATİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE UZANAN YOLCULUK…

Makedonya asıllı bir ailenin dondurma formülü, şimdi İstanbul Kınalıada'da hayat buluyor. Kınalıada Dondurmacısı'nın geçmişi dört kuşak öncesine dayanıyor. Uzun yıllar, Hırvatistan'ın turistik adası Vela Luka'da dondurmacılık yapan aile, 1974 yılında Türkiye'ye göç ediyor. Ümraniye ve Şile'de dondurmacılık yapan ailenin son adresi ise Kınalıada oluyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan Balkan dondurma tadının son temsilcisi ise Erhan Osmanoğlu. Dondurma yapımında, atalarının izlediği yolu izleyen Osmanoğlu, tamamen doğal malzemeler kullanıyor. Dondurmanın hiçbir çeşidine gıda boyası, früktoz gibi yapay katkı malzemesi girmiyor.

VEGAN DONDURMA ÜRETİYOR

Kullanacağı meyveleri manavdan kendi eliyle seçen Osmanoğlu, taze meyvelerden üretim yapıyor. Çikolata, kaymak, karamel klasik üçlüsünün yanında meyvelilerden çilek, frambuaz, limon, karadut, muz, vişne dikkat çekiyor. Meyveli dondurma çeşitlerinde, süt kullanmıyor, vegan dondurma üretiyor. Dondurma yapımında en önemli kuralın hijyen olduğunu söyleyen Erhan Osmanoğlu, temizliğe büyük önem veriyor. Dondurmanın fazla yenildiğinde insanı hasta ettiği görüşüne ise kesinlikle katılmıyor. Dondurmada kullanılan sütün iyi pastörize edilmesi gerektiğini söyleyen Osmanoğlu” Sütün içinde yararlı ve zararlı bakteriler bulunur. İnsanı hasta yapan zararlı bakterilerdir. Yararlı ve zararlı bakteri dengesini tutturmak bir ustalık gerektirir. Kınalıada Dondurmacısı'nda ne kadar dondurma yerseniz yiyin, sizi kesinlikle hasta etmez. Çünkü burada dört kuşak öncesine dayanan bir ustalık var. Malzemelerin tamamı doğal olduğu için size hiçbir rahatsızlık vermez. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz” diyor.