Dövme çorbası tarifi: Soğuk çorbaya sofranızda yer açın! Dövme çorbası nasıl yapılır?
Dövme çorbası özellikle sıcak havalarda içinizi serinletecek harika bir lezzet. Oldukça zahmetsiz bir çorba olmakla birlikte aynı zamanda çok da faydalı… Özellikle çocuklarınıza gönül rahatlığı ile yedirebileceğiniz dövmeli alaca çorba evinizdeki malzemelerle hazırlanabilir. İşte dövmeli alaca çorba tarifi…
DÖVME ÇORBA MALZEMELERİ
– 2 bardak dövme (Haşlanmış)
– Taze nane
– Fesleğen
– Süzme yoğurt
– Su
– Tuz
DÖVME ÇORBASI YAPILIŞI
Öncelikle süzme yoğurdun üzerine tuzu ekleyip iyice karıştırın. Ardından dövmeleri ekleyin ve tekrar karıştırın. Ardından yavaş yavaş alabildiğince suyu ekleyin ve taze nane ve fesleğeni elinizle parçalayarak üzerine atın. Karıştırın. Buz ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.