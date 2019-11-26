Dövmeli alaca çorba nasıl yapılır? İşte dövmeli alaca çorba tarifi ve gereken malzemeler…

Dövmeli alaca çorba nasıl yapılır? İşte dövmeli alaca çorba tarifi ve gereken malzemeler…

Dövmeli alaca çorba Gaziantep'in enfes lezzetlerinden biridir. Ana yemeğinize farklı ve güzel bir başlangıç yapmak istiyorsanız haberimizde yer alan tarifi evinizde kolayca uygulayabilirsiniz. İşte dövmeli alaca çorba için gereken malzemeler...

Dövmeli alaca çorba ile misafirlerinize bir sürpriz yapın ve onlara nefis dakikalar yaşatın. İçerisinde bol bol bakliyatın yer aldığı çorba iyi bir protein deposu.

DÖVMELİ ALACA ÇORBA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 su bardağı buğday (dövme-aşurelik)

1 su bardağı nohut (haşlanmış)

Yarım su bardağı yeşil mercimek

1 adet orta boy soğan

3- 3,5 litre su

1 yemek kaşığı salça (biber&domates karışık)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru tarhun (damak tadınıza göre arttırabilirsiniz)

Tuz

Karabiber

Sosu için:

1 yemek kaşığı tarhun

Yarım çay bardağı zeytinyağı

DÖVMELİ ALACA ÇORBA TARİFİ

Buğdayı 1 gece önceden sıcak su ile ıslatın ve sabaha kadar yumuşaması için bekletin.

Orta boy bir tencereye suyunu süzüp 1 su yıkadığınız buğdayları ve 3 litre suyu tencereye alarak orta ateşte kaynatmaya başlayın. Soğanı küçük küçük yemeklik doğrayın.

Buğdaylar yumuşamaya başlayınca haşlanmış nohutu, soğanı ve mercimekleri ekleyerek orta ateşte pişirmeye devam edin. (Buğday nedeniyle yoğun bir kıvam almışsa yarım litre daha su ekleyin.)

Tereyağı, salça ve tarhunu küçük bir tavaya alıp 2 dakika kadar orta ateşte kavurun. Kavurduğunuz baharatlı salçayı çorbaya ilave ederek karıştırın ve 5 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Çorba kaynarken zeytinyağı ve tarhunu küçük bir tavada kızdırın.

Çorbayı servis kaselerine alın ve üzerine baharatlı yağ gezdirerek servis yapın.