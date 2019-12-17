Düğün çorbası nasıl yapılır? Nohutlu düğün çorbası tarifi…

Soğuk günlerin kendini hissettirmeye başladığı bugünler için içinizi ısıtacak ve tadı damağınızda kalacak bir lezzet olan düğün çorbasını sunuyoruz. Düğün çorbası tarifi geçmişten günümüze gelmiş ve özellikle Anadolu’da çok yaygın bir çorbadır. Eğer siz de sofranızda farklı bir çorba arıyorsanız buyurun düğün çorbası tarifine…

Soğuk günlerin kendini hissettirmeye başladığı bugünler için içinizi ısıtacak ve tadı damağınızda kalacak bir lezzet olan düğün çorbasını sunuyoruz. Düğün çorbası tarifi geçmişten günümüze gelmiş ve özellikle Anadolu'da çok yaygın bir çorbadır. Eğer siz de sofranızda farklı bir çorba arıyorsanız buyurun düğün çorbası tarifine…

Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde özellikle akşam yemekleri artık çorbasız olmaz oldu. Bu durumda her gün aynı çorbayı içmek istemeyenler yeni lezzetli ve pratik çorba arayışına girdi. İşte tam bu noktada sizin için harika bir önerimiz var. Düğün çorbası… Düğün çorbası tarifi evinizdeki malzemeler ile yapabileceğiniz lezzetli, doyurucu ve büyük küçük herkesin sevebileceği bir çorba… O zaman buyurun düğün çorbası için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Düğün çorbası malzemeleri

-½ kg kuzu gerdan

-4 kaşık yoğurt

-3 kaşık un

-1 tane yumurta

-1 bardak et suyu

-1 kaşık limon suyu

-½ bardak haşlanmış nohut

-Tuz

-Pulbiber

-Tereyağı

-3 bardak su

Düğün çorbası yapımı

Öncelikle kuzu etini haşlayın. Bir kabın içinde yumurta, un, yoğurt ve limon suyunu iyice çırpın. Etin haşlama suyundan bir bardak kadar alıp bu karışımı ılık hale getirin. Daha sonra geniş bir tencereye alın. Üzerine 3 bardak su ilave edin. Üzerine etleri ince ince didikleyin ve ekleyin. Biraz karıştırıp üzerine nohudu ekleyin. Kaynayana kadar karıştırın. Tuzunu ve baharatlarını da tereyağı ile birlikte kavurup üzerine ekledikten sonra ocaktan alın.

Afiyet olsun.