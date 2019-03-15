Dünyaca ünlü şef Chakall Swissotel Sabrosa’da… Kaçırmak istemeyenler için bu gece son gecesi

Eski kültürleri yenilikçi lezzetlerle harmanlayarak ilgi çekici bir konsept oluşturan Swissotel, restoranlarına bir yenisini daha kattı. Yeni restoranı Sabrosa, dünyada yükselen trend Peru mutfağı, Asya mutfağı ve Türk mutfağını modern tarzda yorumluyorlar. Son dönem gastronomi de mevsimsel ürünlerin kullanılmasını da ilke edinmişler. Açılışı dünyaca ünlü şef Chakall'la yaptılar.

Şef Chakall 13-15 Mart arasında gelecek ziyaretçilerine 9 adet özel yemek hazırlamış. Hoş tadımlık şeklinde hazırladığı mısır ve domates çorbası sürprizli tat diyebiliriz.

Kaplan sütü ile hazırlanmış ceviche de alışılmışın dışındaydı. Arjantin'de kaplan sütünü sabahları ayılmak için bizim işkembe çorbamız niyetine içiyorlarmış. Oldukça ilginç bir tat…

Latin Amerika ülkelerindeki meşhur hamur işi empanada dana kıyması ve özel bir sosla servis edildi.

Tokya'da ve Lizbon'da çalıştığı dönemlerin harmanıyla yumuşacık bir ahtapot denedik… Avokadolu karides te favorilerim arasındaydı. Ama itiraf etmeliyim ki yemeklerde kızartma oranı biraz fazla… Ana yemek dana ve kuzu pirzolayı farklı tatlarla harmanlamış. Bu da gideceklere sürpriz olsun. Tatlılar da bir hayli keyifli… Arzu eden ve tatmak isteyenler Arjantin şaraplarıyla eşleşme de yapabilirler…

Şef Chakall'ın menüsüne yetişemeyenler sonrasında Perulu şef Bruno Andres Santa Cruz'un ve yaratıcı şef Ali Ronay'ın menüsünü de deneyimleyebilirler.