Dünyanın en pahalı baharatında sezon başladı! Kilosu 40 bin lira

Safranbolu’da 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda üretimi yapılan safranın, nisan-mayıs aylarında ot temizleme işlem yapılırken, ağustos ayında ekimi yapılıyor. Ekim-kasım aylarında hasadı yapılan safran, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna kadar ulaşıyor.

Safran ekiminin en zahmetli işi olan ot temizleme, tamamen elle yapılıyor. Ot temizleyecek kişinin safran otuyla yabani otu ayırt edebilmesi gerekiyor. Corona virüsü salgını nedeniyle de çalışanlar sosyal mesafeye dikkat ederek ot temizleme çalışması yapıyor.

“NAKIŞ İŞLER GİBİ AYIKLIYORUZ”

Safranbolu’da 32 dönüm alanda safran ekimi yapan İsmail Yılmaz, safran ekiminin en meşakkatli işinin ot temizleme olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bu hafta itibarıyla başladık, mayıs sonuna kadar ot temizleme çalışması yapacağız. Şu anda 27 dönüm alan var, 18-20 kişiyle çalışmaları yapıyoruz. Safranın en zorlu dönemi ot ayıklama dönemi. Çalışanların bu işi iyi bilmesi lazım. Safran otuyla yabani otu ayırması gerekiyor, zarar vermemesi gerekiyor. O nedenle nakış işler gibi acele etmeden ayıklıyoruz. Ot ayıklama işi tamamen elle yapılıyor, makine ya da ilaç yok” dedi. (İHA)

