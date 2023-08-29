Dünyanın en pahalı peyniri ilan edildi: Yeni sahibi tam 863 bin TL ödedi

İspanya'nın Asturias şehrinde üretilen ünlü cabrales peyniri, bir müzayedede "dünyanın en pahalı peyniri" olma onurunu kazandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çiğ inek, keçi ya da koyun sütünden yapılan mavi bir peynir olan İspanya cabreles peyniri, hafta sonu 2,2 kg’lık bir tekerleğinin 863 bin TL’ye (30 bin €) satılmasıyla rekor kırdı.

İspanya’nın devlet haber ajansı EFE’ye konuşan Los Puertos peynir fabrikasının veliahtı Guillermo Pendás, “İyi bir peynirimiz olduğunu biliyorduk ama aynı zamanda kazanmanın da çok zor olduğunu biliyorduk” dedi.



Annesi ve şirketin sahibi Rosa Vada da, peynirin 1.400 metre yükseklikteki bir mağarada 7°C sıcaklıkta olgunlaştırıldığını ve burada “en az sekiz ay” kaldığını söyledi.

Peynir, Asturias, Oviedo yakınlarındaki bir restoran olan El Llagar de Colloto’nun sahibi Iván Suárez’e satıldı. Suárez, “Toprağa olan tutkum ve peynir üreticilerinin çalışmalarını takdir etmem teklifimi yükseltmeme neden oldu” dedi.

GEÇEN SENE DE AYNI İSİM

Önceki Guinness Dünya Rekorları fiyatı 2019’da yaklaşık 603 bin TL (20.500 Euro) idi ve bu peynir de yine Suárez tarafından satın alınmıştı.

Yarı sert, keskin tadı olan cabrales, çiğ inek sütü veya inek, koyun ve keçi sütü karışımı kullanılarak yapılır. Picos de Europa milli parkındaki Cabrales bölgesindeki mağaralarda olgunlaşır.

Mağaralar en yakın yola bir saat uzaklıkta olduğundan olgunlaşmış peynirler dağdan yürüyerek indiriliyor. Cabrales’in normal fiyatı da kilo başına 1.000 ile 1150 TL (35 ila 40 €) arasında yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Feci ölüm: Peynir tekerleklerinin altında kaldı

İlginizi Çekebilir Avrupa’nın peynirleri ile ünlü 10 şehri