Dünyanın en prestijli fuarlarından Sirha 6. kez İstanbul’da…

Sirha yine başarılı gastronomi konferansları ve workshoplarla 29 Kasım-1 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde kapılarını açıyor. Fransa Lyon’da doğan Sirha ‘nin Türkiye’de de olması sektörel anlamda çok önemli…Türkiye’nin zenginliklerini dünya mutfakları ile buluştururken, dünya mutfağındaki yenilikleri de Türkiye’de sergileme şansı sağlıyor.

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3 gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan değerli şefler, yatırımcılar ve üreticiler fuarda konuşmacı olacaklar. Aynı zamanda dondurma üzerine bir hayli değinecekler ve yabancı şefler dünyadan yenilikleri paylaşacaklar. Sirha tüm Türkiye'den otellerin, şeflerin tüm yenilikleri görebilecekleri en iyi platform diyebiliriz.

Bu yıl heyecanla beklenen etkinlikler arasında Omnivore başrolde olacak. Mutfakta Yaratıcılık Festivali olarak dünyanın önemli gastronomi merkezlerinde düzenlenen Omnivore'un İstanbul ayağı, her sene olduğu gibi 2018'de de Sirha İstanbul kapsamında düzenlenecek. 2006 yılından beri organize edilen Omnivore, yemek pişirme sanatına yepyeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor. Yenilikçi şeflerle avangart ve alternatif bir yaklaşım sunan Omnivore'un en temel amacı yerel lezzetleri, lokal ürünleri kullanarak, ön plana çıkarmak ve yeni yetenekler, kültürler ve teknikler ile Omnivore mutfak sanatının şartlandırılmış tanımlarını yıkmak.

Omnivore Aykut Doğanok, Aylin Yazıcıoğlu, Can Aras, Cenk Debensason, Derin Arıbaş, Erdal Argış, Fatma Yıldırım, İsmet Saz, Kaan Bergsen, Kaan Sakarya, Maksut Aşkar, Mustafa Özgüler, Serra Beklen, Umut Karakuş, Üryan Doğmuş, Yağmur Engin gibi Türk şefleri, İtalya'dan, Rusya'dan, Kanada'dan ve Fransa'dan ilk kez gelecek olan uluslararası platformlarda tanınan şeflerle bir araya getirecek. Dünyaca ünlü davetli şefler arasında, sınırları zorlayan yaratıcılığı ile bilinen sakatatçı İtalyan şef Diego Rossi, ‘Food Truck' konsepti ile tanınan Rus şef Ivan Shishkin,dondurma tutkusu, değişik lezzetleri karıştırmasıyla ünlü Fransız şef Henri Guittet ve Kanada'nın en iyi restoranları arasında gösterilen Candide'den John Winter Russel bulunmakta.

Omnivore kapsamında çeşitli çalışmalar olacak. 3 gün boyunca sürecek olan Sirha İstanbul kapsamında 25 Master-class(oturum)'den fazla organize edilecek. Her master-class esnasında farklılıklarıyla öne çıkan şefler kendi kurallarını ve reçetelerini anlatacak. Bu sayede şefler ve sektör profesyonelleri hem yeni fikirler edinecek, menülerini geliştirecek hem de yeni trendleri yakalayabilecek. Yöresel ürünlerden beslenen, her ülkenin öz dinamiğini açığa çıkaran ve kültürel değerlere önem veren Omnivore bu yıl Sirha İstanbul'un en dikkat çeken etkinliği olacak.