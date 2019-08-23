Dut kaç kalori? Dutun besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmediğimiz dut kaç kaloridir? Dutun besin değerleri ve kalorisi...

Dut şeker, protein, yağ, karışık asit, malik asit, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, C vitamini, demir, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, karoten ve antosiyanin bakımından zengindir.

Dutlar, sindirim sağlığını iyileştirmeye, kolesterolü düşürmeye, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye, kan basıncını düzenlemeye, kanser riskini azaltmaya, kan dolaşımını iyileştirmeye, anemiyi iyileştirmeye, vizyonu geliştirmeye, daha iyi bir kalp sağlığını korumaya, beyin sağlığını iyileştirmeye, bağışıklık gücünü arttırmaya ve inşa etmeye yardımcı olur. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de duttur. İşte dutun besin değerleri ve kalorisi…

DUT KAÇ KALORİDİR: 100 gram dut yaklaşık 43 kaloridir.

DUTUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram dutta aşağıdakiler bulunur:

Su: 87,68 g

Enerji: 43 kcal

Protein: 1,44 g

Toplam lipit (yağ): 0,39 g

Karbonhidrat: 9.8 g

Lif: 1.7 g

Toplam şekerler: 8.1 g

Kalsiyum: 39 mg

Demir: 1.85 mg

Magnezyum: 18 mg

Fosfor: 38 mg

Potasyum: 194 mg

Sodyum: 10 mg

Çinko: 0.12 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 36,4 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.1 mg

Niasin: 0.62 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 6 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ : 25 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.87 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 7.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.21 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg