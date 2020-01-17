Dutun besin değerleri ve kalorisi… Dut kaç kalori?

Tatlı lezzetleri, etkileyici besin değerleri ve çeşitli sağlık yararları nedeniyle dutlar vücut için önemli olan demir, riboflavin, C vitamini, K vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum bakımından zengin meyvelerdir. Ayrıca önemli miktarda diyet lifi ve fitotonit, zeaksantin, resveratrol, antosiyaninler, lutein ve çeşitli polifenolik bileşikler dahil olmak üzere çok çeşitli organik bileşikler içerirler. Şimdi, dutun besin değerleri ve kalorisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… Dut kaç kalori? İşte cevabı…
DUT KAÇ KALORİDİR: 100 gram dut yaklaşık 43 kaloridir.
DUTUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram dutta aşağıdakiler bulunur:
Su: 87,68 g
Enerji: 43 kcal
Protein: 1,44 g
Toplam lipit (yağ): 0,39 g
Karbonhidrat: 9.8 g
Lif: 1.7 g
Toplam şekerler: 8.1 g
Kalsiyum: 39 mg
Demir: 1.85 mg
Magnezyum: 18 mg
Fosfor: 38 mg
Potasyum: 194 mg
Sodyum: 10 mg
Çinko: 0.12 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 36,4 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.1 mg
Niasin: 0.62 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 6 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 1 µg
A Vitamini, İÜ : 25 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.87 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 7.8 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.21 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg