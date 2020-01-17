Dutun besin değerleri ve kalorisi… Dut kaç kalori?

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de duttur. Peki, dut kaç kaloridir? 100 gram dutun kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Tatlı lezzetleri, etkileyici besin değerleri ve çeşitli sağlık yararları nedeniyle dutlar vücut için önemli olan demir, riboflavin, C vitamini, K vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum bakımından zengin meyvelerdir. Ayrıca önemli miktarda diyet lifi ve fitotonit, zeaksantin, resveratrol, antosiyaninler, lutein ve çeşitli polifenolik bileşikler dahil olmak üzere çok çeşitli organik bileşikler içerirler. Şimdi, dutun besin değerleri ve kalorisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım… Dut kaç kalori? İşte cevabı…

DUT KAÇ KALORİDİR: 100 gram dut yaklaşık 43 kaloridir.

DUTUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram dutta aşağıdakiler bulunur:

Su: 87,68 g

Enerji: 43 kcal

Protein: 1,44 g

Toplam lipit (yağ): 0,39 g

Karbonhidrat: 9.8 g

Lif: 1.7 g

Toplam şekerler: 8.1 g

Kalsiyum: 39 mg

Demir: 1.85 mg

Magnezyum: 18 mg

Fosfor: 38 mg

Potasyum: 194 mg

Sodyum: 10 mg

Çinko: 0.12 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 36,4 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.1 mg

Niasin: 0.62 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 6 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ : 25 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.87 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 7.8 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.21 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg