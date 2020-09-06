Duxelle pirzola nasıl yapılır? MasterChef duxelle soslu dana pirzola tarifi…

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın hazırladığı duxelle soslu pirzola tarifi yazımızda. MasterChef'te yarışmacılardan istenen duxelle pirzola yapılışı için gerekli malzemelerin listesi ve yapılışını sizlerle paylaşıyoruz.

ETLERİN MARİNASYONU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet dana pirzola

2 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik

1 yemek kaşığı sirke

Tereyağ (lezzet vermesi için)

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

DUXELLES SOS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

200 gram mantar

1 adet kuru soğan

Bir kase kurutulmuş domates

2 diş sarımsa

2-3 dal taze kekik

50 ml sirke

5 ml Worchestershire sos (Marketlerden rahatlıkla bulabilirsiniz.)

400 ml et suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Deniz tuzu, değirmen karabiber

DUXELLE PİRZOLA TARİFİ

Acunn.com’da yer alan tarif şu şekilde; Öncelikle etleri marine etmekle başlayalım. Pirzola yumuşak bir et olduğu için fazla marinasyona ihtiyaç duymaz. Yumuşak bir et olduğu için marinasyon karışımını hazırlayıp üzerini folyolayıp 1-2 saat buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır fakat pişirmeden önce mutlaka buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına getirmelisiniz.

Öneri: Etler buzdolabında beklerken duxelles sosu hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Kurutulmuş domatesleri sıcak suda bekletip yumuşatın ve küp küp doğrayın ardından mantarları da aynı şekilde küçük parçalara ayırın.

Yine küp küp doğradığınız soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin ve elde ettiğiniz karışımın içine doğradığınız mantarları ilave edip pişirmeye devam edin.

Kurutulmuş domates ve kekikleri ilave ettikten sonra sirkeyi de ekleyin ve özdeşene kadar karıştırın.

5 dakika kadar pişirdikten sonra et suyunu, worchestershire sosunu, tuz ve karabiberi ekleyip çektirin, sosunuz koyu bir kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Sosunuzu hazırladıktan sonra, dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına getirdiğiniz etlerinizi pişirmek için döküm tavanızı yağsız olarak ocağa koyup iyice ısıtın.

İyice ısınan tavanıza etlerinizi yerleştirin ve etleri arkalı önlü mühürleyin. Bu işlem içindeki suyu tutmak için önemlidir. Çünkü kırmızı etlerin kas bileşiminin %75'i sudur. Bu yüzden etinizin içindeki suyu tutmanız lezzet açısından çok önemlidir.

Püf Noktası: Mühürleme işlemi sırasında kesinlikle etinize çatal batırmayın, bıçakla kesmeyin.

Son olarak…

Pişen etlerinizi sunum yapmak istediğiniz tabağa alın ve üzerine duxelle sosunu istediğiniz şekilde ilave edin. Sunum için üzerine ya da yanına kuru sebzeler ekleyebilirsiniz…

Bir Diğer Pişirme Önerisi:

Dana pirzolaları tereyağda sote yapınız. Pişmek üzereyken tavaya 4 kaşık düksel (duxelles) koyunuz ve hepsini beraber pi­şiriniz. Bu pişirme hafif ateşte birkaç saniye sürdükten sonra ürününüzü yuvarlak bir ser­vis tabağına yerleştiriniz.

Kendi et suyunu beyaz şarap ve domatesli, dömiglas ile ıslatınız ve pirzolanın üstüne gezdiri­niz. Sonra üstüne doğranmış maydanoz serpiniz.