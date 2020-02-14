Eğrelti otu kaç kalori? Eğrelti otunun besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de eğrelti otudur. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde oldukça fazla yetişen eğrelti otu, nemli, asidik toprakta ve az güneş ışığının bulunduğu yerlerde gelişir. Küçük yaralardan kabızlığa, soğuk algınlığına kadar birçok sağlık sorununun önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Diyet yapanlara kilo vermede de yardımcı olan eğrelti otunun besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
EĞRELTİ OTU KAÇ KALORİDİR: 100 gram eğrelti otu yaklaşık 34 kaloridir.
EĞRELTİ OTUNUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram eğrelti otunda aşağıdakiler bulunur:
Enerji: 34 Kcal
Karbonhidrat: 5.54 g
Protein: 4,55 g
Toplam yağ: 0.40 g
Kolesterol: 0 mg
Niasin: 4.980 mg
B 2 vitamini: 0.210 mg
Tiamin: 0.020 mg
A Vitamini: 3617 IU
C vitamini: 26.6 mg
Sodyum: 1 mg
Potasyum: 370 mg
Kalsiyum: 32 mg
Bakır: 0.320 mg
Demir: 1.31 mg
Magnezyum: 34 mg
Manganez: 0.510 mg
Selenyum: 0.7 mcg
Çinko: 0.83 mg
Karoten-ß: 2040 µg
Karoten-α: 261 ug