Eğrelti otu kaç kalori? Eğrelti otunun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, eğrelti otu kaç kaloridir? Eğrelti otunun besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de eğrelti otudur. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde oldukça fazla yetişen eğrelti otu, nemli, asidik toprakta ve az güneş ışığının bulunduğu yerlerde gelişir. Küçük yaralardan kabızlığa, soğuk algınlığına kadar birçok sağlık sorununun önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Diyet yapanlara kilo vermede de yardımcı olan eğrelti otunun besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

EĞRELTİ OTU KAÇ KALORİDİR: 100 gram eğrelti otu yaklaşık 34 kaloridir.

EĞRELTİ OTUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram eğrelti otunda aşağıdakiler bulunur:

Enerji: 34 Kcal

Karbonhidrat: 5.54 g

Protein: 4,55 g

Toplam yağ: 0.40 g

Kolesterol: 0 mg

Niasin: 4.980 mg

B 2 vitamini: 0.210 mg

Tiamin: 0.020 mg

A Vitamini: 3617 IU

C vitamini: 26.6 mg

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 370 mg

Kalsiyum: 32 mg

Bakır: 0.320 mg

Demir: 1.31 mg

Magnezyum: 34 mg

Manganez: 0.510 mg

Selenyum: 0.7 mcg

Çinko: 0.83 mg

Karoten-ß: 2040 µg

Karoten-α: 261 ug