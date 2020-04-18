Ekmek tarifi ve malzemeleri… Evde kolayca ekmek nasıl yapılır?

Ekmek tarifi basit malzemelerden oluşuyor. Tadı asla başka bir lezzete değiştirilmeyecek kadar güzel ekmeği kendi evinizde yapmak ister misiniz? O zaman hemen tarifimize başlayalım. Malzemeler ve tarif haberimizde…

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?



Malzemeler

8 bardak un

1 şeker kaşığı tuz

1 şeker kaşığı şeker

2 yemek kaşığı kuru maya

3 bardak ılık su

Üzeri için

1 kaşık yoğurt

2 kaşık sıvıyağ

Yapılışı

Un derin bir kaba alınır ve ortası açılarak şeker, maya ve ılık su eklenir. Tuz da eklendikten sonra hamur yumuşak kıvanda kalacak şekilde yoğrulur. Hamur, ele yapışkan ve yumuşak kıvamda olmalıdır. Ele bulaşmaması için eller hafif suyla ıslatılabilir. Yaklaşık 10 dakika yoğrulan hamur üzeri streçle ve kalın bir örtüyle kapatılarak mayalanma için bekletilir. Yaklaşık 2 saat oda sıcaklığında (mümkünse sıcak peteğe yakın ya da güneş alan bir yerde) bekletilir. Hamur iki katı büyüdüğü zaman elle havası alınarak tekrar bir önceki gibi sıcak ortamda üzeri kapalı şekilde 45 dakika daha bekletilir. Hamur yine eski büyüklüğüne geldiğinde ikiye bölünerek yağlanmış elle ya da kalıpla şekillendirilerek fırın kağıdı serilmiş tepsiye alınır. Üzerine, içinin daha iyi pişmesi için jiletle ya da keskin bıçakla çizik atıldıktan sonra zeytinyağı ve yoğurt karışımı ile kaplanır. Tercihen üzerine biraz un serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30-40 dakika pişirilir. Ekmek temiz bir örtünün üzerine serilmiş havlu kağıda alınır. Soğuma esnasında ekmek terleme yapacağından ters tarafı çevrilerek bekletilebilir.