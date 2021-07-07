Elazığ’ın patent yolundaki lezzeti: Vişne dondurması

Elazığ’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Rengi, eşsiz aroması ve lezzetiyle iç serinleten dondurma, çiftçilerden alınan vişnelerle katkı maddesi kullanılmadan yapılıyor.

Tarlada 1 buçuk aylık kısa bir sürede hasadı süren vişneler, alınarak 5 ay boyunca soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

“VİŞNEMİZİN ÜNÜ ELAZIĞ’I GEÇTİ”

Dondurma ve pastacılık sektöründe 25 senedir çalışan Kürşat Varıcı, “Elazı’ğımızda yaz aylarının vazgeçilmezi, meşhur vişne dondurmasıdır. Halk arasında da ‘Kana kırmızı rengini veren madde’ olarak söylenir. Çiftçilerimizden hijyenik bir şekilde ortalama 1 buçuk aylık hasat sonrasında toplanan vişneler bizlere geliyor. Sıkma makinesiyle vişnenin özünü posasıyla beraber alıyoruz, çekirdek ve sapını ise ayırıyoruz. Suyunu belirli bir işlemden geçirdikten sonra vişne dondurması yapmaya hazır hale getiriyoruz. Sonra makinemize atıyoruz, yarım saatlik bir süre zarfında dondurmamız hazır hale geliyor” dedi.

Vişne dondurmasının çok tercih edilmesinin en önemli sebeplerini bir bir sayan Varıcı, “Vişnenin renginden, doğallığından ve Elazığ'da yetişen özelliğinden kaynaklanıyor. Elazığ’ımızın vişnesi hem lezzeti hem rahiyeli. Bu yaz sezonunda çok fazla talep var. Gelen tatilcilerimiz ile bu aylarda yoğunluk yaşanıyor. Vişnemizin ünü Elazığ’ı geçti, Türkiye sınırlarını bile aştı. Şu an 81 ile soğuk bir şekilde şoklu vişne dondurmamızı gönderiyoruz. Ayrıca yurt dışına bile vişneyi gönderdiğimiz oluyor” diye konuştu.

Vişne dondurması için sırada olan müşterilerden Mehmet Onurlar dq “Antalya’dan geldim. Vişne dondurması çok güzel, kesinlikle içlerinden en iyileri” ifadelerini kullandı.(İHA)