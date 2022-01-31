Elazığlıların sağlık sırrı… Kilosu 50 lira

Elazığ'ın C vitamini deposu olarak bilinen vişne dondurması kışın yoğun ilgi görüyor. Kilosu 50 liradan satılan vişne dondurmasına her yerden talep geliyor.

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Çiftçilerden temin ettikleri vişneyi yaz ve kış aylarında dondurma yaptıklarını aktaran dondurmacı Kürşat Varıcı, Elazığlıların yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da vişneli dondurmayı tercih ettiğini söyledi.

Kilosu 50 liradan satılan dondurma ayrıca Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Vişne dondurmasının kış aylarında da rağbet gördüğünü ifade eden işletme sahibi Kürşat Varıcı, vişne dondurmasını şöyle anlattı:

“Vişneyi, yazın Elazığ’ın bahçelerinde toplayıp soğuk hava deposunda, difrizlerde muhafaza edip kışın da çıkarıp ihtiyaca göre dondurmamızı yapıyoruz. Şuanda Elazığ’da kışın vişne dondurmasına büyük bir talep var.”

VİŞNE DONDURMASININ FAYDALARI

C vitamini barındıran vişne dondurmasının faydalarından bahseden Varıcı, dondurmanın faydalarını şöyle anlattı:

“Yaz aylarında Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyoruz. Kış aylarında da ihtiyaç ve talebe göre siparişimiz var. Dondurma hasta eder diye bir tedirginlik var. Aksine dondurma hasta etmez. Dondurma bulunduğun ortama göre ve yavaş yenildiği zaman herhangi bir sıkıntısı yok aksine faydalıdır. Vişne dondurmamız da C vitamini olduğu için hem vücut direncini arttırıyor hem de sağlıklı. Meşhur dondurmamızı kışın da tavsiye ederiz.” (İHA)



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