Elbasan Tava nasıl yapılır? En lezzetli Elbasan Tava tarifi…

Elbasan Tava nasıl yapılır? En lezzetli Elbasan Tava tarifi…

Elbasan tava yemeği tarifi ve gerekli malzemeler listesi yazımızda. Türk sofralarında sıkça gördüğümüz ancak dünya mutfağında çeşitli yöntemlerle hazırlanabilen elbasan tava tarifini sizler için hazırladık. MasterChef yarışması eleme turunda da yarışmacılardan istenen elbasan tava yapılışı merak ediliyor. İşte en lezzetli elbasan tava tarifi...

Arnavut yemeği olarak bilinen elbasan tava ülkemizde hemen hemen birçok lokantada ve restoranda yer alıyor. Elbasan tavanın nasıl yapıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye programında yarışmacılardan istenen elbasan tava yemeğinin nasıl yapıldığını ve hangi malzemelerin gerektiğini yazımızda sizler için derledik. İşte elbasan tava tarifi…

ELBASAN TAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et

2 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Sıcak su

Sosu için:

1 su bardağı un

2 yumurta sarısı

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı et suyu

Tuz

Üzeri için: Kırmızı toz biber



ELBASAN TAVA TARİFİ

Tencerede eritilen tereyağına kuşbaşı etler koyularak 4-5 dk çevrilir. Ardından kabuğu soyulup biraz iri doğranmış soğanlar ve yemeklik doğranmış biberler koyulur. Hafif kavrulduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsaklar eklenir. 5 dk sonra üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.

Kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın tuz ve karabiber eklenir, karıştırılır. Etler piştikten sonra, etin suyundan 1 su bardağı ayrılır ve soğuması beklenir. Geniş bir kasede un, yumurta, tuz ve yoğurt iyice çırpılır.

Soğumuş olan et suyu da eklenerek çırpmaya devam edilir. Pürüzsüz bir kıvamı olmalı. Ardından etler fırın kabına alınır. Üzerine hazırlanan sos dökülür. En üste biraz kırmızı toz biber serpilerek 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Tercihe göre toz biber eklenir. Sıcak olarak servis yapılır.

Afiyet Olsun…