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Elma kompostosu nasıl yapılır? İşte pratik Elma kompostosu tarifi…
Elma kompostosu nasıl yapılır? İşte pratik Elma kompostosu tarifi…
Havaların ısınmasına ve içecek buz gibi bir şeyler aramaya az kalmışken sizin için harika elma kompostosu tarifi hazırladık. Evde taze elmalarla yapılan kompostonun yerini hiçbir hazır içecek tutmazken özellikle çocuklu ailelerin sağlıklı atıştırmalık arayışına çözüm sağlayan elma kompostosu yapımı da oldukça pratik. İşte elma kompostosu malzemeleri ve pratik yapımı...
Sozcu.com.tr
Gurme 28 Temmuz 2019 - 12:43

Evde yapılan mis gibi elma kompostosunun yerini hangi hazır içecek alabilir ki! Annelerimizden bize miras kalan elma kompostosu tarifi ile çocuklarınıza sağlıklı bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. İşte elma kompostosunun malzemeleri ve pratik tarifi…

ELMA KOMPOSTOSU İÇİN GEREKEN MALZEMELER

4 büyük elma
½ limon
4 bardak su
1 kaşık tarçın
10-13 kaşık şeker

ELMA KOMPOSTOSU TARİFİ

Öncelikle elmalarınızı soyup çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra küp küp doğrayın. Geniş bir tencerenin içinde yaklaşık 10-15 dakika kadar kendi suyu ile pişirin. Daha sonra üzerine su, şeker, tarçın ve limon suyunu ekleyerek tekrar pişmeye bırakın. Elmalar iyice yumuşayınca ocaktan alabilirsiniz. Önce tezgâhta oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Daha sonra buzdolabında soğutun.

Afiyet olsun.