Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan elmalı kurabiye…

Modası asla geçmeyen bir kurabiye olan elmalı kurabiye tarifini misafirleriniz için rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Çayın yanında ikram edebileceğiniz elmalı kurabiye ağızları tatlandıran ve bir zaman sonra müdavimi olabileceğiniz bir lezzettir. İşte ağızda dağılan elmalı kurabiye malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Zamansız lezzetlerden biri olan elmalı kurabiye bir kere tadan herkesin en favori lezzetlerinden biri haline geliyor. Gittiğiniz misafirlikte tabağınızda olan elmalı kurabiye o akşam sizin mutfağınızda da illaki pişer. Bu nedenle sizin için hazırladığımız tarife göz atmanızı tavsiye ederiz. İşte ağızda dağılan elmalı kurabiye malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Elmalı kurabiye malzemeleri

Hamuru için;

-3 bardak un

-250 gr oda ısısında tereyağı

-1 kaşık yoğurt

-½ tatlı kaşığı kabartma tozu

-1 limon kabuğu rendesi

-1 kahve fincanı pudra şekeri

İç harcı için;

-3 elma orta boy elma rendesi

-½ kaşık tarçın

-1 küçük boy çay bardağı şeker

-1 avuç dövülmüş ceviz

Elmalı kurabiye yapılışı

Orta boy bir tencerenin içinde rendelenen elmaları, tarçını ve şekeri suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin. Soğuduktan sonra cevizi ekleyip iyice karıştırın. Hamuru için ise bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın ve yavaş yavaş un ekleyerek kıvam alana kadar yoğurun. Daha sonra küçük parçalara ayırın ve altını üstünü unlayarak pasta tabağı büyüklüğünde açın. Önce dörde bölün, her bir parça da 2 ye bölün. Geniş kısımlarına soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı koyun ve sarın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirilir. Pudra şekeri ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.