Acının en tatlı hali

Bursa'da içerisinde katkı maddesi olmadan reçel üretimi yapan bir firmanın, acı Şili biberinden ürettiği reçel Arap turistlerin gözdesi oldu.

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Kestel ilçesine bağlı Derekızık Mahallesi’nde geleneksel yöntemlerle 113 yıldır reçel üretimi yapan ‘Reçelci Dede’ ürettiği 38 çeşit reçel ile dikkatleri çekiyor.

Çeşit çeşit reçeller organik ve yerli malzemelerden elde edilirken, onlarca köylü kadına ise iş kapısı oluyor.

İşletmede üretilen patlıcan, zeytin, domates, kekik, zencefil, kozalak, kivi ve kabak reçelleri ise dikkat çeken reçellerin başında geliyor.

Firma, son zamanlarda üretime başladığı acı Şili biberi reçeli ile de özellikle Orta Doğu’dan gelen turistlerin büyük beğenisini topladı.

İşletme sahibi Cafer Yıldırım, “Tamamen insan emeği ile, organik ve katkı maddesi olmadan üretim yapıyor daha sonra müşterilerimize sunuyoruz. Alışılmışın dışında ürettiğimiz reçeller de çok ilgi görüyor. Son olarak ürettiğimiz acı Şili biber reçeli, özellikle Arap turistlerimizin beğenisini topluyor. Acı ve tatlıyı aynı kazanda buluşturduk. Raflarımıza koyduk, gelen misafirlerimize ikram ettik. Şu anda Orta Doğu’dan gelen misafirlerimiz ilk olarak acı Şili biberini soruyor” dedi. (İHA)

