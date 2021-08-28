En ‘acı’ mesai başladı

Türkiye'de en çok acı tüketilen şehirlerin başında gelen Şanlıurfa'da, biber hasadı ile isot yapımına da başlandı. Şehirde biberlerin kurumaya bırakıldığı boş araziler ile evlerin çatıları kırmızı renge büründü.

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Şanlıurfa’da ekim ayına kadar sürecek pul biber yapımı için hazırlıklar başladı. Şehirdeki birçok aile mutfaklarında tüketecekleri biberleri, evlerinin çatılarına serdi.

Geçimini isot yapımı ile sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberi, isota dönüştürmek için Sırrın Mahallesi’nde bulunan boş arazilerde kurumaya bıraktı.

HER YER KIRMIZI

İsot üreticilerinin tonlarca biberi kurumaya bırakmasının ardından boş araziler kırmızıya boyandı. İsot mevsiminin başlamasıyla şehirde tatlı bir acı telaşı yaşandığını belirten Mehmet Mermer, pazardan veya tarladan satın aldıkları tonlarca biberi saplarından ayırdıktan sonra güneşte kurumaya bıraktıklarını söyledi.

Biberin güneş altında kaldığı süreçte suyu çekilerek kuruma başladığını belirten Mermer “Birkaç gün içinde biberin suyu çekilerek kuruyor. Biberleri kurumasının ardından kararması için naylon poşetlerde ikinci kez kurutuyoruz. Poşetlerin içindeki biberleri birkaç gün sonra zeytinyağı ile harmanlayarak çekiyoruz” dedi.

KİLOSU 60-70 LİRA

Hava sıcaklığının 40 derece olduğu şehirde acı ve güneşin kendilerini etkilediğini söyleyen Mermer, “Yaptığımız iş çok zahmetli ama severek yapıyoruz. Ekim ayına kadar burada isot üretimine devam edeceğiz” diye konuştu.

Mermer, 10 kilo biberden 1 kilo pul biber elde edildiğini ve Şanlıurfa isotunun lezzetinin herkes tarafından bilindiğini, kilosunun da 60-70 lira arasında satıldığını belirtti.

BİRÇOK AİLENİN GEÇİM KAYNAĞI

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan isotun yapımı birçok aile için de geçim kaynağı. Özellikle kadınlar ile çocuklar, biberlerin acısına ve sıcak havaya aldırmadan aile bütçelerine katkı sağlıyor. İçerisinde 30 kilo biberin yer aldığı torbaları 8 liradan temizleyen kadınlar, 80-120 lira arasında para kazanıyor. (DHA)