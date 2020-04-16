En güzel kalburabastı tarifi… Nefis kalburabastı için gerekli malzemeler?

Trakya yöresinin meşhur tatlılarından biri olan kalburabastı tatlısı, hem lezzeti hem de yapılmasının kolaylığı sebebiyle sık sık tercih edilen tatlıların başında geliyor. Adını, şeklini vermek için kullanılan kalburdan alın tatlıyı hem çayınızın hem de kahvenizin yanında tüketebilirsiniz… İşte en güzel kalburabastı tatlısı tarifi…

Şerbetli tatlıların en sevilenlerinden biri olan kalburabastı tatlısı, yoğunlukla Trakya bölgesinde yapılmasıyla birlikte tüm Türkiye'de de sevilen tatlılardan biri. Mutfaklarda kullanılan bir çeşit elek olan kalbur geçmişte tatlıya şekil vermek amacıyla kullanılmaktaydı. Cevizli ve şerbetli olan tatlının yapımı da oldukça kolay… İşte en nefis kalburabastı tarifi…

KALBURABASTI TATLISININ HAZIRLANIŞI

Öncelikle kalburabastı tarifinin şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra çeyrek limonu sıkın. Şerbeti biraz daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Oda sıcaklığındaki tereyağı, irmik, süt, yoğurt ve sıvıyağIı bir kaba alın. Elekten geçirilmiş un ve kabartma tozu da kaba alınarak iyice yoğurun. Yumuşak kıvama gelen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alın. Bezeleri avucunuzun içine yayın, içerisini ceviz koyup hamuru iki kenardan kapatın. Kalıbınızla kurabiyenin üzerine şekil verin. Eğer kalıbınız yoksa bir eleği veya kızartma tenceresinin telini şekil vermek için kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan kalburabastının ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökün. Yaklaşık iki saat bekledikten sonra kalburabastıyı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

KALBURABASTI TARİFİ MALZEMELERİ

– 3-4 su bardağı un

– 1 çay bardağı süt

– 1 çay bardağı sıvı yağ

– 125 gr tereyağı

– 2 yemek kaşığı irmik

– 1 yemek kaşığı yoğurt

– Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

ŞERBET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2.5 su bardağı şeker

– 2 su bardağı su

– Çeyrek limon

HARÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– Dövülmüş ceviz