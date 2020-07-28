En kolay ve lezzetli Hingel nasıl yapılır? MasterChef Hingel mantısı tarifi…

En kolay ve lezzetli Hingel nasıl yapılır? MasterChef Hingel mantısı tarifi…

Anavatanı Gürcistan olarak bilinen Hingel mantısı tarifi haberimizde. MasterChef yarışmasında yarışmacılardan Hingel yapılması istendi. Peki Hingel nasıl yapılır? Gerekli malzemeler neler?

Ülkemizde birçok yörede yapılan ve adı farklılık gösterebilen Hingel mantısı yapılışı merak ediliyor. Mutfaklarda sıkça görmeye alıştığımız Hingel mantısı bugün MasterChef yarışma programında da gündeme geldi. Peki en kolay ve pratik Hingel mantısı nasıl yapılır? İşte Hingel tarifi ve gerekli malzemeler listesi…

HİNGEL MANTISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 su bardağı su

3 yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

5-6 su bardağı kadar un

İç harcı için;

Yarım kilo kıyma

2 tane ince doğranmış soğan

Bir tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

HİNGEL MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamuru için tüm malzemeyi sert bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

Üzerine nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlenlenmeye bırakın.

iç malzemesi için tüm malzemeleyi rondoda çekin.

Daha sonra yarım saat dinlendirdiğiniz hamuru oklava yardımı ile açın.

Su bardağı ile yuvarlak şekillerde kesin.

Elinize alıp ortasına 1 yemek kaşığı hazırladığınız iç harçtan koyup, iki parmağınızı kullanarak sağ ve sol kenarlarından

kıvırın.

Dilerseniz poğaça gibi kapatabilir ya da kare kesip üçken şekil verebilirsiniz.

Daha sonra tuzlu suda haşlayın.

Sarmısaklı yoğurtla ve tereyağlı sos ile servis edebilirsiniz.