Enginar çorbası nasıl yapılır? İşte Enginar çorbası tarifi…

Taze taze enginarları tezgâhlarda gördükçe her çeşit yemeğini yapmak istiyoruz. Farklı bir lezzet deneyerek başlayıp harika bir enginar çorbası tarifi sunuyoruz. Enginar sevmeyenler için bile bir efsane olabilecek enginar çorbası vereceğimiz ayrıntılı tarif sayesinde kolaylıkla yapılabilir. İşte enginar çorbası için gerekli malzemeler ve yapılışı...

Faydaları saymakla bitmeyen enginarı harika bir çorba ile taçlandıralım. Enginar çorbası önyargılarınızı yıkacak kadar lezzetli bir çorba. İşte enginar çorbası malzemeleri ve tarifi…

ENGİNAR ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

4 tane enginar

Yarım limon

1 soğan

1 patates

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

4 bardak et suyu

Tuz

Dereotu

Terbiyesi için;

1 kaşık un

Yarım çay bardağı süt

1 yumurta sarısı

ENGİNAR ÇORBASI TARİFİ

Enginarın sap kısmını kesip temizledikten sonra yapraklı kısmını bir tencereye alın. Yarım limonun suyunu üzerine sıkıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayıncaya kadar pişirin.

Başka bir tencerenin içinde soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Patatesleri de küp küp doğradıktan sonra zeytinyağı ile patatesleri sonradan ekleyecek şekilde kavurun.

Enginarlar yumuşayınca suyunu süzün onları da küp küp kesip patateslerin üzerine ekleyin. 1-2 dakika sonra et suyunu ekleyin.

Bu esnada terbiyesini hazırlamak için bir kâsenin içinde un, süt ve yumurta sarısını pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Kaynayan et suyunun içine yavaş yavaş ekleyin ve altını kısıp biraz daha kaynamasını sağlayın. Pişen çorbanızın blenderden geçirin. Dereotu ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.