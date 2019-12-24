Enginar kaç kalori? Enginarın besin değerleri ve kalorisi…

Enginar çok yönlü bir besindir ve bazıları onları bir sebze olarak görse de, aslında devedikeni bitkisinin bir türüdür. Beslenme amaçlı olarak, öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmede, kolesterolü düşürmede ve ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruma avantajları nedeniyle tüketilir. Enginar ayrıca uzun zamandır vücudu detoksifiye etmek ve karaciğer sağlığını geliştirmek ve hazımsızlık, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu (IBS) ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olmakla ünlüdür. Ayrıca tansiyonu düşürmenin yanı sıra anti- kanser potansiyeli de vardır. Peki enginar kaç kaloridir? İşte enginarın besin değerleri ve kalorisi…
Enginarlar doymuş yağ ve kolesterol açısından düşüktür, zengin bir lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Bunlar arasında C vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit, B vitamini, B-6, B-12, A, E, D ve K vitamini bulunur. Ayrıca kalsiyum, demir, çinko, sodyum, potasyum, manganez, fosfor ve çinko gibi mineraller sağlarlar.
ENGİNAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram enginar yaklaşık 47 kaloridir.
ENGİNARIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram enginarda aşağıdakiler bulunur:
Su: 84,94 g
Enerji: 47 kcal
Protein: 3,27 g
Toplam yağ: 0.15 g
Karbonhidrat: 10.51 g
Lif: 5.4 g
Toplam şeker: 0.99 g
Kalsiyum: 44 mg
Demir: 1.28 mg
Magnezyum: 60 mg
Fosfor: 90 mg
Potasyum: 370 mg
Sodyum: 94 mg
Çinko: 0.49 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 11.7 mg
Tiamin: 0.07 mg
Riboflavin: 0.07 mg
Niasin: 1.05 mg
B-6 Vitamini: 0.12 mg
Folat, DFE: 68 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE : 1 µg
A Vitamini, İÜ: 13 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.19 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 14.8 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,06 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg