Enginar tarifi ve malzemeleri… Enginar yemeği nasıl yapılır?

Enginar tarifi ve malzemeleri… Enginar yemeği nasıl yapılır?

Enginar özellikle bahar mevsiminde taze taze yiyebileceğimiz bir sebzedir. Karaciğer dostu zeytinyağlı enginar, sağlıklı olduğu kadar oldukça da lezzetli. Peki enginar nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri…

Faydaları ile bilinen enginar yemeği nasıl yapılır? Enginar cynarin içerdiği için karaciğer,safra ve idrar kesesinde biriken nikotin, alkol ve yağın vücuttan atılımını sağlar. Bu faydalı sebzenin lezzetli yemeğini de paylaştığımız zeytinyağlı enginar tarifi ile yapabilirsiniz. İşte zeytinyağlı enginar tarifi ve malzemeleri…

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR MALZEMELERİ TARİFİ

6 adet soyulumuş enginar üzeri hafif geçecek kadar su konup üzerine yarım limonun suyu da eklenerek haşlanır.Garnitür bir tavada çok az zeytinyağında hafifçe kavrulur. Haşlanıp suyu süzülen enginarlar tencereye konarak üzerine kaşık yardımıyla garnitürler ilave edilir.

Sıkmış olduğunuz portakal ve yarım limonun suyu tencereye ilave edilir. Son olarak zeytinyağ, şeker, tuz ve su ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra eklenir.

Kapağı kapatılarak kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra altını kısıp pişirilir. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR MALZEMELERİ

6 Enginar

Garnitür

2 Adet Portakalın Suyu

1 Adet Limon Suyu (Yarısı enginarlar haşlanırken)

2 Tane Kesme Şeker

1 Tatlı kaşığı tuz

1 Çay bardağı zeytinyağ

1 Çay bardağı su