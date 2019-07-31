Erişte çorbası tarifi: Şifa kaynağı erişte çorbası nasıl yapılır?

Kimi yerlerde yemek kimi yerlerde çorba olarak geçen erişte çorbasının bilinen ortak özelliği çok doyurucu ve besleyici olmasıdır. Erişte çorbasının içinde yok yok bu nedenle oldukça sağlıklı. İşte Erişte çorbası tarifi...

Şifa kaynağı olarak bilinen erişte çorbası bazı yörelerde koyu kıvamı ve bol malzemesi nedeniyle erişte yemeği olarak da bilinir. Her mevsim her öğün yenebilecek olan erişte çorbası içindekilerle oldukça sağlıklı bir çorbadır. Özellikle hasta olanların ilk tercihlerinden biri olan erişte çorbası bu kadar ağır bir çorba olmasına karşılık çok kolay bir yapıma sahiptir. İşte erişte çorbası malzemeleri ve tarifi…

ERİŞTE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Erişte çorbası malzemeleri;

– ½ bardak erişte

– 1 bardak yeşil mercimek

– 1 tane orta boy soğan

– Zeytinyağı

– 1 kaşık domates salçası

– Tuz

– Pul biber

Erişte çorbası yapılışı;

Öncelikle bir tencerenin içinde mercimekleri yumuşayıncaya kadar pişirin ve siyah suyunu dökün. Ardından tekrar su koyup tekrar kaynatın. Üzerine erişteleri koyun. Erişteler pişerken bir başka tavada küp küp doğradığınız soğanları kavurun. Üzerine salça ve baharatını ekleyin. Bu sosu pişen eriştenin üzerine dökün. Reyhan dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.