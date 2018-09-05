Erzurum’da 24 saatte lezzet turu….

Erzurum’un meşhur Cag Kebabı şehri adeta hareketlendirmiş diyebiliriz. Cag kebabı koyun ve kuzu etinden yapılan yatay şekilde pişirilen bir kebap… Ustasına göre marine şekli ve süresi değişiyor. Tüm restoranlardaki lezzet farkı da marine ediliş şeklinden dolayı...

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Cağ kebabını Türkiye’ye kazandıran Koç Kebabın ustası Kemal Koç, kendisinden sonra en az 60 cağ kebabı restoranının açıldığını söylüyor. Koç Kebap nostaljik havasını hiç kaybetmemiş. Burada muhakkak cağ kebabı denemelisiniz. Kemal Koç aynı zamanda bir şair ve şiir kitabını da istemeyi unutmayın.

Gelmişken bir kaç yerde yemek istiyorum derseniz denediğim beş tane arasında Gel Gör restoran Şakir Usta'nın Cağ kebabı en iyisiydi. Gel Gör daha yeni bir restoran ve Koç Kebapla adeta lezzet yarıştırıyorlar. İki restoranda da ünlülerle resimleri boy boy duvarlara dizmişler.

Erzurum'da kadayıf dolması denince akla Muammer Usta geliyor. Cağ kebabından sonra kadayıf dolması adeta bir ritüel…

Benim damak tadıma uygun diyemem ama hamur tatlılarını sevenler için Muammer Usta da denenmeli derim…Diğer tüm Cağ kebabı yapan restoranlarda da bulabilirsiniz…

Erzurum'un şahsına münhasır bir çorbacısı var. Sadece bu çorba için İstanbul'dan ve Ankara'dan günübirlik gelen müdavimleri var. Metin Lokantası meşhur Sülfettin Usta…

Sabah kahvaltısında bu çorbayı kahvaltı niyetine muhakkak denemelisiniz. Ben hayatımda böyle jelatinli bir çorba görmedim.

Tırnak paça dedikleri çorbalarını servis ederken üzerine bir de ilik yağı döküyorlar. Bu çorbayı içen bayanların kolajen sıkıntısı asla olmaz.

Erzurum'dan başlayan ya da Erzurum'dan geçen turistik turlar bu çorbacıyı da kesinlikle programlarına almalılar… Cağ kebabı kadar kendine has bir ürün… Kahvaltı'dan sonra tarihi Erzurum Evlerinde nostaljik bir ortamda kahve içmenizi öneririm.

Gerek bahçesi gerekse içerisi kendinizi farklı bir yerde hissettiriyor. Dokusu hiç bozulmamış ve sahip çıkılmış. Dekorasyonunda fabrikalardan ve evlerden eski çıkma parçalar kullanmışlar. Kahvenin yanında ev yapımı elma suyu ikram ediyorlar.