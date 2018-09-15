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‘Escale’ sonbahar tadımı…
‘Escale’ sonbahar tadımı…
Uzun senelerdir dünyadaki en büyük trend, mevsiminde çıkan sebze ve meyvelerle menüleri mevsimsel değiştirmek ve farklı yerel tatları harmanlamak…
Ebru ERBERDİ
Gurme 15 Eylül 2018 - 09:50

Yenilikçi Şef Tevfik Alpaslan'ın sonbahar için hazırladığı tadım menüsü tam bu doğrultudaydı. Hoş tadımlık közlenmiş soğan çorbası, Tellice mantarı ile tadı ve görseli ile çok keyifliydi. Bulabildikleri en büyük doğal soğanları kullanarak hazırlamışlar.

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Domates ve kök sebzelerle hazırladığı Manda sütünden yapılan Burrata peyniri ile çok keyifli bir başlangıçtı.  Otlu baron börek adeta balon kadar ince ve içi son derece lezzetliydi.

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Arada taze ceviz ve incirle yapılan sorbe, sürpriz bir lezzetti. Sunumu da çok hoştu.

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Şile Palamutu yağlanmış zamanında da yapılınca tam mevsimin gözbebeği…

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Mevsim meyveleri tabağı da sizi İstanbul'un dışına götürüyor. Kızılcık, hünnap, mandalina ve incirler müthiş bir sondu diye düşünürken, yaban erikli ve meyveli pavlova Datça bademi ile harika bir final oldu .

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Özellikle öğlen yemeklerinin ve iş çıkışı buluşmaların vazgeçilmez adresi olmuş Escale…

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Boş masa yoktu diyebilirim. Restoranların dekorasyonları çok önemlidir. İstanbul'daki nadir zamansız dekorasyonlu ferah mekanlarından biri…Benim de en favorilerim arasında… Güz menüsünü tatmanızı tavsiye ederim.

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