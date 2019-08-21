Et kaç kalori? Etin besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmediğimiz et kaç kaloridir? Etin besin değerleri ve kalorisi...

Ette, kümes hayvanları, balık, kuru fasülye ve bezelye, yumurta, fındıkta bulunan birçok besin bulunur. Bunlar protein, B vitaminleri (niasin, tiamin, riboflavin ve B6), E vitamini, demir, çinko ve magnezyum içerir. Proteinler kemikler, kaslar, kıkırdak, deri ve kan yapı taşları olarak işlev görür. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ettir. İşte etin besin değerleri ve kalorisi…

ET KAÇ KALORİDİR: 100 gram et yaklaşık 121 kaloridir.

ETİN BESİN DEĞERLERİ

100 g ette aşağıdakiler bulunur:

Su: % 61

Kalori: 121 kcal

Protein: 26.1 gram

Karbonhidrat: 0 gram

Toplam şeker: 0 gram

Lif: 0 gram

Niasin: 5.63 mg

Betain: 7.7 mg

Kolin: 72.8 mg

Folat: 4 mcg

Folik Ait: 0 mcg

B2 vitamini: 0.151 mg

Tiamin: 0.041 mg

A vitamini: 14 IU

B12 vitamini: 2.26 mcg

B6 vitamini: 0.401 mg

C vitamini: 0 mg

D vitamini: 3 IU

E vitamini: 0.17 mg

K vitamini: 0.1 mcg

Kalsiyum: 8 mg

Bakır: 0.08 mg

Demir: 2.44 mg

Magnezyum: 22 mg

Manganez: 0.01 mg

Fosfor: 203 mg

Potastum: 357 mg

Selenyum: 17.7 mg

Sodyum: 66 mg

Çinko: 5.21 mg

Kolesterol: 60 mg

Doymuş yağ: 7.58 g

Tekli doymamış yağ: 8.29 g

Çoklu doymamış yağ: 74 g