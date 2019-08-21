Et kaç kalori? Etin besin değerleri ve kalorisi

Ette, kümes hayvanları, balık, kuru fasülye ve bezelye, yumurta, fındıkta bulunan birçok besin bulunur. Bunlar protein, B vitaminleri (niasin, tiamin, riboflavin ve B6), E vitamini, demir, çinko ve magnezyum içerir. Proteinler kemikler, kaslar, kıkırdak, deri ve kan yapı taşları olarak işlev görür. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ettir. İşte etin besin değerleri ve kalorisi…
ET KAÇ KALORİDİR: 100 gram et yaklaşık 121 kaloridir.
ETİN BESİN DEĞERLERİ
100 g ette aşağıdakiler bulunur:
Su: % 61
Kalori: 121 kcal
Protein: 26.1 gram
Karbonhidrat: 0 gram
Toplam şeker: 0 gram
Lif: 0 gram
Niasin: 5.63 mg
Betain: 7.7 mg
Kolin: 72.8 mg
Folat: 4 mcg
Folik Ait: 0 mcg
B2 vitamini: 0.151 mg
Tiamin: 0.041 mg
A vitamini: 14 IU
B12 vitamini: 2.26 mcg
B6 vitamini: 0.401 mg
C vitamini: 0 mg
D vitamini: 3 IU
E vitamini: 0.17 mg
K vitamini: 0.1 mcg
Kalsiyum: 8 mg
Bakır: 0.08 mg
Demir: 2.44 mg
Magnezyum: 22 mg
Manganez: 0.01 mg
Fosfor: 203 mg
Potastum: 357 mg
Selenyum: 17.7 mg
Sodyum: 66 mg
Çinko: 5.21 mg
Kolesterol: 60 mg
Doymuş yağ: 7.58 g
Tekli doymamış yağ: 8.29 g
Çoklu doymamış yağ: 74 g