Et sote nasıl yapılır? İşte nefis et sote tarifi…

Et sote nasıl yapılır? İşte nefis et sote tarifi…

Lokum gibi pişmiş bir et, soğanın harika aroması ile birleşiyor ve enfes et sote ortaya çıkıyor. Hem pratik hem lezzetli bir yemek yapmak isteyenler için kolaylıkla hazırlayabileceği et sote tarifini veriyoruz. Peki, et sote nasıl yapılır? İşte ayrıntılı tarifi ile yaklaşık 20 dakikada hazırlayabileceğiniz et sote malzemeleri ve tarifi...