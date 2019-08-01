Et sote nasıl yapılır? İşte nefis et sote tarifi…

Lokum gibi pişmiş bir et, soğanın harika aroması ile birleşiyor ve enfes et sote ortaya çıkıyor. Hem pratik hem lezzetli bir yemek yapmak isteyenler için kolaylıkla hazırlayabileceği et sote tarifini veriyoruz. Peki, et sote nasıl yapılır? İşte ayrıntılı tarifi ile yaklaşık 20 dakikada hazırlayabileceğiniz et sote malzemeleri ve tarifi...

Pratik bir tarif isteyenler için lezzetine doyum olmayan et soteyi hazırladık. Et sote tarifi ile sofralarınızda nefis bir yemek sunacaksınız İşte et sote tarifi…

ET SOTE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

500 gr kuşbaşı et

1 soğan

2 domates

3 yeşil biber

1 kaşık domates salçası

½ kaşık biber salçası

1 bardak sıcak su

Zeytinyağı

Nane

Karabiber

Kekik



ET SOTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğanları yemeklik doğrayıp bir kenara ayırın. Aynı şekilde domatesleri ve yeşil biberleri de doğrayın ve hazır olması için kenara koyun. Daha sonra soğanları zeytinyağı ile çevirmeye başlayın. Hafif renk alınca biberleri de ekleyin. Üzerine etleri ekleyin. Yüksek ateşte 3 dakika kadar pişirin.

Daha sonra üzerlerine domatesleri ekleyin. Baharatlarını da attıktan sonra sıcak suyun içinde salçaları eritin. Azar azar ekleyin. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.