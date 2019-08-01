Et sote nasıl yapılır? İşte nefis et sote tarifi…

Pratik bir tarif isteyenler için lezzetine doyum olmayan et soteyi hazırladık. Et sote tarifi ile sofralarınızda nefis bir yemek sunacaksınız İşte et sote tarifi…
ET SOTE İÇİN GEREKEN MALZEMELER
500 gr kuşbaşı et
1 soğan
2 domates
3 yeşil biber
1 kaşık domates salçası
½ kaşık biber salçası
1 bardak sıcak su
Zeytinyağı
Nane
Karabiber
Kekik
ET SOTE NASIL YAPILIR?
Öncelikle soğanları yemeklik doğrayıp bir kenara ayırın. Aynı şekilde domatesleri ve yeşil biberleri de doğrayın ve hazır olması için kenara koyun. Daha sonra soğanları zeytinyağı ile çevirmeye başlayın. Hafif renk alınca biberleri de ekleyin. Üzerine etleri ekleyin. Yüksek ateşte 3 dakika kadar pişirin.
Daha sonra üzerlerine domatesleri ekleyin. Baharatlarını da attıktan sonra sıcak suyun içinde salçaları eritin. Azar azar ekleyin. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis edin.
Afiyet olsun.