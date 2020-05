Et sote nasıl yapılır? İşte yapılışı kolay patatesli et sote tarifi…

Et sote birçoğumuzun favori yemekleri arasında. Mutfaklarda sıkça yapılan ev akşam yemeği için iyi bir seçenek olan et sotenin yapılışını ve gerekli malzemeleri yazımızda sizler için hazırladık. Peki patatesli et sote nasıl yapılır? İşte en kolay patatesli et sote tarifi...

Bu günlerde hem kolay hem de lezzetli bir yemek yapmak isteyenler et sote yemeğini tercih edebilirler. Yemeklerde et olmazsa olmaz diyenler için iyi bir seçenek olacak et soteyi patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. Peki et sote nasıl yapılır? Et sote yapımı için gerekli malzemeler neler? İşte patatesli et sote yapılışı…

ET SOTE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

500 gr kuşbaşı et

1 soğan

2 domates

3 yeşil biber

1 kaşık domates salçası

½ kaşık biber salçası

1 bardak sıcak su

Zeytinyağı

Nane

Karabiber

Kekik

ET SOTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğanları yemeklik doğrayıp bir kenara ayırın. Aynı şekilde domatesleri ve yeşil biberleri de doğrayın ve hazır olması için kenara koyun. Daha sonra soğanları zeytinyağı ile çevirmeye başlayın. Hafif renk alınca biberleri de ekleyin. Üzerine etleri ekleyin. Yüksek ateşte 3 dakika kadar pişirin.

Daha sonra üzerlerine domatesleri ekleyin. Baharatlarını da attıktan sonra sıcak suyun içinde salçaları eritin. Azar azar ekleyin. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.