Et sote tarifi: Et sote nasıl yapılır?

Et yemekleri arasında en klasiği olsa da herkesin severek yediği bir yemek olan et sote tarifi, sofralarınız için tadına doyulmaz bir lezzettir. Lokum gibi etlerin domates, biber ve soğanla bütünleşmesi ile bir ziyafete neden olan et sote için hazırladığımız pratik tarif ile kolaylıkla harika bir menü hazırlayabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Hem kolay hem lezzetli hem de doyurucu bir yemek olan et sote, özellikle misafirleriniz için hazırladığınız muhteşem sofralarda yer alabilecek bir yemek. Yapımı kolay olan dedik ancak tarif içinde dikkat etmeniz gereken özel püf noktalarını gözden kaçırırsanız tüm lezzeti kaybedebilirsiniz. İşte özenle hazırladığımız et sote tarifi için gerekli malzemeler ve ayrıntıları…

ET SOTE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-½ kg kuşbaşı et

-1 soğan

-3 sivri biber

-3 domates

-Maydanoz

-1 kaşık tereyağı

-Zeytinyağı

-Kekik

-Pul biber

-Karabiber

-Tuz

ET SOTE TARİFİ

Öncelikle soğanları yemeklik olarak küp küp doğrayın. Geniş bir tencerenin içinde zeytinyağında kavurmaya başlayın. Üzerine önce biberleri daha sonra da etlerinizi atın ve yüksek ateşte birkaç dakika kavurduktan sonra altını kısın. Bu etleri mühürlemenizi sağlayacaktır. Daha sonra üzerine küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin. Biraz da bu şekilde kavurduktan sonra baharatları ve maydanozu ilave edin. Üzerine çok az su koyup pişmeye bırakın. Etler yumuşayınca altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.