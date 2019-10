Et sote tarifi (tavada patatesli et sote nasıl yapılır?

Et sote mutfaklarımızın en klasik, en lezzetli hem de en pratik tariflerimizden biridir. Bununla birlikte et soteye değişik bir tat katmak için son zamanlarda tavada patatesli et sote tarifi de çok fazla aranan ve yapılan bir tarif oldu. Bu nedenle sizin için o enfes lezzeti yazdık. İşte patatesli et sote malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Akşam yemeği sofranız için klasik ama lezzetli, pratik ama efsane bir lezzet arıyorsanız et sote tarifi tam da size göre bir yemek. Etin en sade hallerinden biri de olsa tüm menüye bedel olan et sote tarifi hemen hemen her mutfağa daha önce bir kez girmiştir. Ancak son zamanlarda et soteye farklı bir tat katmak isteyenler özellikle ‘tavada patatesli et sote nasıl yapılır?' sorusuna cevap aramakta. İşe biz de bu yüzden sizin için detaylı bir tarif hazırladık. Buyurun patatesli et sote malzemeleri ve tarifine…

Et sote malzemeleri

– ½ kuşbaşı et

– 2 tane patates

– 2 tane domates

– 1 kaşık domates salçası

– 1 kaşık biber salçası

– 3 diş sarımsak

– 1 tane soğan

– 6-7 tane sivri biber

– Tereyağı

– Sıvı yağ

– Tuz

– Pul biber

– Kekik

– Sıcak su

Et sote yapılışı

Öncelikle kuşbaşı etleri geniş bir tavaya alın ve suyunu salıp tekrar çekene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirin. Arada karıştırın. Et suyunu çekince yağları ekleyin. Üzerine soğanı ve sarımsağı ekleyin. Biraz kavurduktan sonra küp küp doğradığınız patatesleri ekleyin. Ardından da biberleri… Daha sonra yine biraz kavurup salçaları ekleyin. Salçalardan sonra kabuklarını soyup doğradığınız domatesleri ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırıp baharatlarını atın. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak suyunu da ilave ettikten sonra kapağını kapatın. Suyunu çekince ocaktan alabilirsiniz.

Afiyet olsun.