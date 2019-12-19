Etimek tatlısı tarifi… Muhallebili etimek tatlısı nasıl yapılır?

Çay saatlerinde ağzınızı tatlandırmak için yapabileceğiniz en pratik tatlılardan biri olan etimek tatlısı büyük küçük hemen herkesin en sevdiği tatlıdır. Çat kapı gelen bir misafire, ders çalışmaktan bunalmış çocuğunuza, sevdiğiniz biri ile yapacağınız sohbete ya da sadece siz film izlerken lezzetli bir atıştırmalık olarak yapabileceğiniz etimek tatlısı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi haberimizde bulabilirsiniz…
MUHALLEBİLİ ETİMEK TATLISI MALZEMELERİ
-1 paket tuzsuz etimek
Şerbet için;
-1,5 bardak toz şeker
-2 bardak su
Muhallebi için;
-1 lt süt
– ½ bardak toz şeker
-1 bardak tereyağı
– 3 bardak tepeleme un
-2 bardak buğday nişastası ( mısır nişastasıyla da deneyebilirsiniz)
– 1 paket vanilya
Üzeri için;
-1 bardak süt
-1 paket krem şanti
-Süslemek için Antep fıstığı, Hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi kullanabilirsiniz.
MUHALLEBİLİ ETİMEK TATLISI YAPILIŞI
Öncelikle şerbetini hazırlayın. Gerekli malzemeleri bir tencerenin içinde yaklaşık 5 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın.
Dikdörtgen bir borcamda etimekleri yan yana dizin. Ardından şerbeti etimeklerin hepsi ıslanacak şekilde dökün. Ardından muhallebiyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Derin bir tencerenin içinde sütü ve şekeri karıştırın. Üzerine unu, nişastayı ekleyin. Karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladığında vanilya ve tereyağını ekleyin. 3-4 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Soğuduktan sonra etimeklerin üzerine muhallebileri yayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.
Afiyet olsun.