Etimek tatlısı tarifi… Muhallebili etimek tatlısı nasıl yapılır?

Çocukluğumuzdan bu yana buzdolabını açıp gördüğümüz anda içimizde neşe uyandıran en güzel lezzetlerden biri olan etimek tatlısı popülerliğini hiç kaybetmedi. Etimek tatlısı yapılışının kolay olması sebebiyle de iyi bir tercihtir. İşte muhallebili etimek tatlısı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Çay saatlerinde ağzınızı tatlandırmak için yapabileceğiniz en pratik tatlılardan biri olan etimek tatlısı büyük küçük hemen herkesin en sevdiği tatlıdır. Çat kapı gelen bir misafire, ders çalışmaktan bunalmış çocuğunuza, sevdiğiniz biri ile yapacağınız sohbete ya da sadece siz film izlerken lezzetli bir atıştırmalık olarak yapabileceğiniz etimek tatlısı için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi haberimizde bulabilirsiniz…

MUHALLEBİLİ ETİMEK TATLISI MALZEMELERİ

-1 paket tuzsuz etimek

Şerbet için;

-1,5 bardak toz şeker

-2 bardak su

Muhallebi için;

-1 lt süt

– ½ bardak toz şeker

-1 bardak tereyağı

– 3 bardak tepeleme un

-2 bardak buğday nişastası ( mısır nişastasıyla da deneyebilirsiniz)

– 1 paket vanilya

Üzeri için;

-1 bardak süt

-1 paket krem şanti

-Süslemek için Antep fıstığı, Hindistan cevizi, fındık veya ceviz içi kullanabilirsiniz.

MUHALLEBİLİ ETİMEK TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle şerbetini hazırlayın. Gerekli malzemeleri bir tencerenin içinde yaklaşık 5 dakika kaynatın ve soğumaya bırakın.

Dikdörtgen bir borcamda etimekleri yan yana dizin. Ardından şerbeti etimeklerin hepsi ıslanacak şekilde dökün. Ardından muhallebiyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Derin bir tencerenin içinde sütü ve şekeri karıştırın. Üzerine unu, nişastayı ekleyin. Karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynamaya başladığında vanilya ve tereyağını ekleyin. 3-4 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Soğuduktan sonra etimeklerin üzerine muhallebileri yayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.

Afiyet olsun.