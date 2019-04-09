Etli taze fasulye yemeği tarifi: Yaz sofraları için pratik bir ipucu! İşte etli fasulye yemeği malzemeleri ve yapılışı…

Tüm kış özlemle beklediğimiz taze fasulye yemeği için pratik bir tarif hazırladık. Lezzetli ve bol proteinli etli taze fasulye yemeği için evinizdeki malzemeler yeterli olacaktır. İşte etli taze fasulye yemeği malzemeleri ve tarifi…

Evinizde bulunan birkaç malzeme ile şahane bir etli taze fasulye yemeği yapabilirsiniz. Hazır taze fasulyeler yeni çıkmışken ve bu lezzeti mutfağınızda değerlendirmelisiniz. Etli olması da ekstra protein ve besleyici yapacağı için çocuklarınız için de çok faydalı bir yemek olacaktır. Fasulye çok lifli bir besindir. Bu nedenle fasulye besin değeri çok yüksektir. Vitamin ve mineral değerleri bakımında da oldukça değerli olan fasulye yaz boyunca mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken bir sebzedir. İşte tüm bu faydalı yiyecekleri tek bir tabakta toplayan etli taze fasulye yemeği tarifi…

ETLİ TAZE FASULYE YEMEĞİ MALZEMELERİ;

½ çay bardağı sıvı yağ

350 gr az yağlı kuşbaşı et (Dana ise önceden haşlayın)

3 diş sarımsak

1 kaşık biber salçası

½ bardak su

1kg taze fasulye

3 domates

Tu

Karabiber

ETLİ FASULYE YEMEĞİ YAPILIŞI;

Öncelikle büyük bir tencereye sıvı yağı koyup eti bir kavurun. Üzerine Sarımsak ve salçayı ekleyin ve suyu ekleyin. Fasulyeleri temizleyip tencereye ekleyin. Üzerine küp küp doğradığınız domatesleri de ekleyin. En son da tuzunu ve baharatını ekleyip tencerenin ağzını kapatın.

Afiyet olsun.