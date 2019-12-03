Etsiz keşkek nasıl yapılır? İşte etsiz keşkek tarifi…
Batı Anadolu, Trakya, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Orta Anadolu'da yapılan keşkek, yörelere göre farklılıklar göstermektedir. Etli bir ana yemeğin yanına yapabileceğiniz keşkek tarifi haberimizde yer alıyor.
KEŞKEK İÇİN GEREKEN MALZEMELER
2 bardağı aşurelik buğday
1 su bardağına yakın süt
2 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı kırmızı biber
tuz
KEŞKEK TARİFİ
Suda bekletilen buğday bulanık suyu giderilene kadar yıkanır.
Üzerini 2 parmak geçecek kadar kaynatılmış su konularak pişmeye bırakılır.
Suyu çekip dağılacak şekilde piştiğinde tuz ve süt dökülerek kaşık yardımıyla ezilir tepsiye alınır kenarda tereyağ iyice eritilerek kırmızı biber yakılır ve üzerine gezdirilir.