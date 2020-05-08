Ev baklavası tarifi: Ev baklavası nasıl yapılır? İşte nefis ev baklavası tarifi için gerekli malzemeler…

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, bayramın vazgeçilmezlerinden biri olan ev baklavası tarifi aratılmaya başlandı. Tarihimizden gelen en güzel lezzetlerden biri olan ev baklavası, yapımının zor olmasına karşın lezzeti ile en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. İşte evde yapıp, bayramda tüketebileceğiniz nefis ev baklavası tarifi…

Baklava, Türk mutfağının en güzel örneklerinden biridir. Çıtır çıtır tadı ve ağızda dağılan şerbeti ile yemelere doyulmayan baklavayı, evde kendiniz de yapabilirsiniz. Türkiye'de bölgelere göre çeşitlilik gösterse de her bölgede yapılanın tadı da çok güzel oluyor. İşte nefis ev baklavası yapımı ve gerekli malzemeler…

EV BAKLAVASI MALZEMELERİ

Hamuru için gerekli malzemeler

-2 tane yumurta

-1 bardak sıvı yağ

-1 bardak yoğurt (çok sulu olmasın)

-1 kaşık sirke

– Yarım çay kaşığı tuz

– 4.5 silme bardak un

– Yarım paket kabartma tozu

-2.5 bardak dövülmüş ceviz (İçine serpmek için)

Üzeri için gerekli malzemeler;

-125 gr tereyağı

– Yarım bardak zeytinyağı

Şerbeti için gerekli malzemeler;

-3 bardak şeker

-3 bardak su

– Yarım limon suyu (taze sıkılmış)

EV BAKLAVASI TARİFİ

Şerbetli tatlıların çoğunda olduğu gibi öncelikle şerbeti yapıyoruz ki soğuması için vaktimiz olsun. Şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu içine dökün ve birkaç dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğutun.

Daha sonra baklava hamuru için gerekli malzemeleri geniş bir kabın içine koyup yoğurun. Güzel bir kıvam aldıktan sonra 36 parçaya bölün ve 20 dakika dinlendirin. Parçaları altışarlı açacaksınız.

Bir parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açıp üzerine nişasta serpin ve tekrar üzerine diğer parça hamuru koyun. Tüm yufkalar bitince oklava yardımı ile hepsini tepsi boyunda açın ve tepsiye yerleştirin. Tam ortasına cevizleri bolca koyun. Daha sonra diğer yufkaları üzerine koyun. Hepsi bitince dilediniz şekilde kesin ve eritilmiş tereyağını üzerine dökün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarttıktan sonra soğumuş olan şerbeti üzerine dökün. En az 4 saat bekletin ve servis edin.

Afiyet olsun.