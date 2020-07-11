Ev yapımı dondurma malzemeleri… Evde dondurma nasıl yapılır?

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi tabi ki buz gibi bir dondurmadır. Hiç olmadık zamanlarda tutan dondurma krizleri için ise en güzel çözüm ev yapımı dondurma… Hem serinleyip hem de tatlı ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız vereceğimiz dondurma tarifi ile hepsini bir arada karşılayabilirsiniz. İşte pratik ve lezzetli ev yapımı dondurma tarifi…

Hem tatlı ihtiyacını giderip hem de yazın sıcağından sizi kurtaracak serin bir şeyler yemek istiyorsanız sizin için hazırladığımız dondurma tarifini hemen yapmalısınız. Küçük büyük herkesin bayılarak yediği çeşit çeşit dondurmayı evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Ev yapımı dondurma ile sevdiklerinize harika bir sunum hazırlayabilirsiniz…

ÇİKOLATALI DONDURMA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

– 1 lt keçi sütü

– 1 bardak toz şeker

– ½ kaşık salep

– 300 gram eritilmiş bitter çikolata

– 1 yemek kaşığı nişasta

ÇİKOLATALI DONDURMANIN TARİFİ

Bir tencerenin içine süt, şeker, nişasta ve salebi koyun ve iyice karıştırın. Aynı zamanda kısık ateşte pişirmeye başlayın. Kıvamını aldıktan sonra kaplara bölüştürün ve oda sıcaklığında soğutun. Ardından 5 saat boyunca dondurucuda bekletin. Ardından çıkartıp dondurma makinesine aktardığınız karışımın üzerine eritilmiş çikolatayı da ekleyin. Yaklaşık yarım saat sonra makineden çıkarın.

Afiyet olsun.

VANİLYALI DONDURMA NASIL YAPILIR?

VANİLYALI DONDURMANIN TARİFİ

Derin bir tencerenin içinde sütü 10-15 dakika kısık ateşte ısıtın. Oluşan kaymağı bir kabın içinde dondurucuya koyun. Tenceredeki süt ılıdıktan sonra toz şekerin yarısını koyup şeker eriyene kadar tekrar pişirin. Vanilya özütünü de tencere koyun. Süt kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alın.

Ardından bir kabın içinde yumurta sarılarını şekerin geri kalanıyla birlikte mikser ile karıştırın. Şekerler eriyene kadar çırpmaya devam edin. Eriyince karışımı tenceredeki sütün içine ekleyin. Ama bunu yaparken yavaş yavaş yapın.

Ardından tüm bu karışımı tekrar ocağa alın ve kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra hemen ocaktan alın ve içi soğuk su dolu bir kabın için koyun. Ara sıra karıştırın. Soğuduktan sonra daha önce dondurduğunuz kaymağı ekleyip karıştırın. Daha sonra limon kabuklarını rendeleyin ve son olarak tekrar karıştırın. Ardından cam kaseye aldığınız karışımı dondurucuya koyun. Yaklaşık 6 saat dondurun.

Afiyet olsun.

MALZEMELER:

– 4 bardak süt

– 3/4 bardak toz şeker

– 3 tane yumurta (sarısı)

– 150 gram süt kaymağı

– 1/2 kaşık vanilya özütü

– 1 limon kabuğu (rendelenmiş)

– 1 bardak krema (çırpılmış)