Ev yapımı pizza nasıl yapılır? İşte ev yapımı pizza için gereken malzemeler…

Hepimizin çocukluğunda unutamadığı tatlardan biri annelerimizin hazırladığı mis gibi ev yapımı pizzalardır. Bol malzemesiyle, dilediğimiz kadar yiyebildiğimiz ev yapımı pizza yapma sırası şimdi bizde. Çocuklarımız ya da diğer tüm sevdiklerimiz için hazırlayıp, onlara unutamayacakları bir lezzet sunmak için buyurun hazırladığımız tarife. İşte ev yapımı pizza malzemeleri ve yapımı…

Kabaran koca hamurun üzerine istediğimiz tüm malzemelerden bol bol koyup mis gibi kokusuyla servis eden annelerimizin ev yapımı pizzalarını unutmak mümkün mü? Hemen herkes çocukluğunda en az bir kere ev yapımı pizza yemiştir. Bir daha asla hiçbir pizzacıda bulamadığımız o lezzeti şimdi sizin için mutfağınıza getiriyoruz. Siz de ev yapımı pizza yapmak ve sevdiklerinize sunmak istiyorsanız, hazırladığımız ayrıntılı tarife mutlaka göz atın. İşte malzemeler ve ev yapımı pizzanın yapımı…

EV YAPIMI PİZZA MALZEMELERİ

Hamuru için gerekli malzemeler

– 1 bardak süt (ılık)

– 1 paket toz maya

– ½ bardak sıvı yağ

– 1 kaşık şeker

– 3 kaşık yoğurt

– 4,5 -5 bardak un

– 2 yumurta

SOSU İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 1 bardak domates (püre)

– ½ çay bardağı zeytinyağı

– 1 çay kaşığı tuz

– 1 çay kaşığı karabiber

– 2 diş ezilmiş sarımsak

– Taze kekik

ÜZERİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 1 bardak kaşar (rendelenmiş)

– Mantar (dilimlenmiş)

– Sucuk(dilimlenmiş)

– Sosis(dilimlenmiş)

– Mısır

– Zeytin (dilimlenmiş)

EV YAPIMI PİZZA TARİFİ

Bir bir kabın içinde sütü ve kuru mayayı karıştırın. Üzerine sıvı yağı ekleyin. Daha sonra toz şekeri ve yoğurdu da ekleyin ve iyice karıştırın.

Üzerine unun bir bölümünü dökün ve 2 yumurta sarısını ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra kalan unu da yavaş yavaş ekleyin. Elinize yapışmayacak bir kıvam alana kadar yoğurun. Ardından üzerini streçle kapatın ve yarım saat dinlendirin.

Bu esnada bir başka kabın içinde domates püresini ve zeytinyağını karıştırın. Üzerine sos için kalan malzemeleri de ekledikten sonra birkaç dakika daha karıştırın.

Ardından fırın kâğıdı serdiğiniz tepsinizin üzerine hamurunuzu alın ve elinizle yayın. Daha sonra kenarlarını belli edecek şekilde şekillendirin. Üzerine sosunu yayın. Daha sonra kaşardan başlamak şartıyla tüm malzemeler dilediğiniz kadar koyup 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin. Çıkartıp üzerine biraz daha kaşar ekleyin ve yaklaşık 5 dakika kadar daha pişirin.

Afiyet olsun.