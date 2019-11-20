Evde İskender nasıl yapılır? İşte nefis İskender tarifi…

Evde İskender nasıl yapılır? İşte nefis İskender tarifi…

Türk mutfağının en nefis yemeklerinden biri: İskender! İskender, Bursa'nın meşhur lezzetlerinden biridir. Ancak siz Bursa'ya gidemiyorsanız evinizde nefis bir İskender yapabilirsiniz. İşte İskender tarifi...

Maharetlerinizi ortaya koymaya hazırsanız haberimizden İskender için gereken malzemeleri ve İskender tarifini öğrenebilirsiniz. İskender’i evinizde yaparken dikkat etmeniz gereken püf nokta; dana bonfilenizi bir gece önce buzlukta bekletmeniz gerekiyor.

İSKENDER TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

300 gram yağsız dana bonfile

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İskender’in pidesi için:

2 adet bazlama

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Domates sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 su bardağı domates püresi

1 çay kaşığı tuz

İSKENDER TARİFİ

Bir gece önceden derin dondurucuda beklettiğiniz yağsız dana bonfileyi ince ince dilimlere ayırın.

Geniş bir tavada kızdırdığınız zeytinyağında ters yüz ederek kısa süreli pişirin.

Bazlamaları küp şeklinde doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını kızdırdığınız tavada hafif bir renk alana kadar soteleyin. Kekik ilavesiyle çeşnilendirin.

Domates sos için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Biber salçası ve domates püresi ilavesiyle kısık ateşte 1-2 dakika kadar pişirin. Tuz ilavesiyle çeşnilendirin.

Servis tabağına aldığınız tereyağlı bazlama küplerini servis tabağına alın. Kızartılmış bonfile dilimlerini ekleyip domates sosu gezdirin. Tava soğurdu ve kızgın tereyağı eşliğinde sıcak olarak servis edin.