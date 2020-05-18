Evde kazandibi nasıl yapılır? İşte pratik kazandibi tarifi…

Kazandibi tatlısı birçok kişinin favorilerindendir. Özellikle akşam yemekleri ardından tercih edilen kazandibini evde nasıl yapacağını merak edenler ise sayfamızdan pratik yapılışını görebilirler. Peki kazandibi için gerekli malzemeler neler? Evde kazandibi nasıl yapılır? İşte en kolay kazandibi tarifi...

Yemeklerin ardından tatlı yemek isteyenlerin sıkça tercih ettiği kazandibi yapılışını yazımızda sizler için hazırladık. Prafik olarak yapabileceğini kazandibi için hangi malzemelerin gerektiğini ve adım adım yapılışını buradan görebilirsiniz. İşte en lezzetli ve kolay kazandibi tarifi…

KAZANDİBİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-6 bardak süt

-3 kaşık pirinç unu

-3 kaşık mısır nişastası

-1 bardak toz şeker

-1 kaşık tereyağı

-4 kaşık pudra şekeri

-1 çay kaşığı tarçın

PRARİK KAZANDİBİ TARİFİ

Öncelikle sütü, şekeri, pirinç ununu ve mısır nişastasını derin bir tencereye alın ve çırpma teli ile karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Daha sonra tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Önceden yağladığınız fırın tesisinin üzerine 4 kaşık pudra şekerini ve 1 kaşık tarçını serpin. Üzerine muhallebiden 2 kepçe dökün ve her yerinde eşit dağılmasını sağlayın.

Ardından tepsiyi ocakta çevire çevire karışımın yanmasını sağlayın. Sürekli çeviriyor olmanız önemli, eşit şekilde yanmalı. Yakma işlemi bitince üzerine kalan muhallebiyi dökün ve spatula ile rulo yapın. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.